Aunque México es reconocido por sus playas y climas cálidos, cada invierno el país revela una faceta distinta: montañas, volcanes y pueblos que se cubren de nieve y transforman el paisaje. De norte a centro, existen destinos donde el frío y los escenarios invernales ofrecen experiencias únicas para quienes buscan una Navidad diferente sin salir del territorio nacional.

Desde finales de noviembre y hasta febrero, estas regiones registran nevadas que atraen a viajeros interesados en la aventura, la fotografía, la gastronomía local y el ambiente festivo propio de la temporada.

Creel y la Sierra Tarahumara (Chihuahua)

Este Pueblo Mágico es uno de los referentes del invierno en México. Durante los meses más fríos, la Sierra Tarahumara se cubre de nieve y ofrece paisajes espectaculares. El viaje en el Tren Chepe y el teleférico de las Barrancas del Cobre complementan una experiencia que combina naturaleza, cultura rarámuri y vistas alpinas.

Nevado de Toluca (Estado de México)

Conocido como Xinantécatl, es uno de los volcanes más accesibles del país para ver nieve. En invierno, su cráter y las lagunas del Sol y la Luna se rodean de hielo, convirtiéndose en un atractivo cercano a la Ciudad de México para excursionistas y amantes del senderismo.

Sierra de San Pedro Mártir (Baja California)

Este parque nacional destaca por sus bosques nevados y uno de los cielos más limpios del continente. Además de caminatas invernales, alberga el Observatorio Astronómico Nacional, lo que lo convierte en un destino ideal para combinar naturaleza, tranquilidad y observación estelar.

Parque Nacional Pico de Orizaba (Puebla–Veracruz)

El volcán más alto de México conserva el glaciar Jamapa y presenta nevadas frecuentes durante el invierno. Es un sitio emblemático tanto para quienes buscan disfrutar del paisaje como para montañistas experimentados que ascienden con guías certificados desde comunidades cercanas.

Arteaga (Coahuila)

Apodado la “Suiza de México”, este Pueblo Mágico recibe nevadas entre diciembre y enero. Sus cabañas, bosques y actividades al aire libre lo convierten en una opción popular para disfrutar del invierno en familia o con amigos, a poca distancia de Monterrey.

Estos destinos confirman que México ofrece mucho más que sol y playa. Con planeación, ropa adecuada y respeto por la naturaleza, es posible vivir una Navidad entre paisajes nevados y descubrir una cara poco conocida, fría y fascinante del país.

