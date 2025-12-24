¿Qué es un vision board y cómo hacerlo para este 2026?

A solo unos días de que se termine este 2025, algunas personas ya se preparan para recibir el 2026 con toda la actitud, lleno de deseos y metas que esperan cumplir el siguiente año.

En ese sentido, en redes sociales ha surgido una nueva forma de materializar las metas de las personas a través del “vision board” un término en inglés que hace referencia a un tablero de metas, es decir es una herramienta visual utilizada para representar sueños y aspiraciones.

Consiste en un collage de imágenes, palabras y frases que reflejan los objetivos personales o profesionales de alguien, estas imágenes se seleccionan con la intención de visualizar lo que se desea lograr en este 2026, como éxito en el trabajo, salud, relaciones, o viajes.

La idea es que se coloque el “vision board” en un lugar donde pueda ser visto constantemente como si fuera un calendario o de fondo de pantalla en el celular, para que de esta manera se refuercen los deseos y se mantengan presentes, ayudando a manifestar esos objetivos a través de la ley de atracción y la motivación visual.

¿Cómo hacer un "vision board" para este 2026?

Aunque no hay un manual exacto a seguir, pues realizar un "vision board" es completamente personal, aquí te damos algunos consejos para hacerlo:

Define tus objetivos y sueños

Reflexiona sobre lo qué quieres lograr en diferentes áreas de tu vida (por ejemplo, titularte, comenzar a estudiar, mejorar tu salud, ahorrar, ir a terapia)

Sé específico sobre tus metas: ¿Qué quieres alcanzar en el próximo año?

Se realista: Te recomendamos, poner objetivos en los que puedas trabajar, es decir quizá no puedas comprarte cinco carros este año, pero puedes comenzar ahorrando para uno.

2. Reúne materiales

Físico: Una cartulina o un tablero, tijeras, pegamento, revistas (o imágenes impresas de internet), marcadores, cintas decorativas.

Digital: Usa herramientas en línea como Canva, Pinterest o cualquier programa de diseño gráfico.

3. Busca imágenes, palabras y frases

Busca imágenes, palabras y frases que representen tus metas y aspiraciones. Estas pueden ser fotos de tus destinos soñados, frases motivacionales, personas que te inspiran, o cualquier cosa que se relacione con tus objetivos. Pinterest puede ser un gran aliado.

4. Crea el collage

Si estás trabajando de forma física, organiza las imágenes en la cartulina o tablero antes de pegarlas, para ver cómo se combinan. No tengas miedo de soltar tu creatividad.

Si estás creando un "vision board" digital, simplemente coloca las imágenes y las palabras en un lienzo en blanco, ajustándolas como prefieras.

5. Añade detalles personales

Asegúrate de incluir palabras clave o frases motivacionales que te inspiren. También puedes escribir tus metas o afirmaciones directamente en el tablero.

Sé creativo, puedes agregar colores, símbolos o cualquier cosa que te impulse hacia tus sueños.

6. Pegado (si es físico) o guardar (si es digital)

Si es físico, una vez que estés satisfecho con la disposición, pega las imágenes y frases.

Si es digital, guarda y establece el archivo como fondo de pantalla en tu teléfono o computadora, o imprímelo.

7. Colócalo en un lugar visible

Si es un "vision board" físico, ponlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días (como tu cuarto, tu lugar de trabajo, etc).

Si es digital, ponlo como tu fondo de pantalla o en cualquier lugar accesible que puedas revisar con frecuencia.

8. Refuerza tus metas

Visualiza tus objetivos y sueña con ellos todos los días. Tómate unos minutos cada día para ver tu tablero, imaginar que ya has alcanzado esos objetivos y sentir la emoción de haberlos logrado.

Recuerda que un vision board no es solo un collage de imágenes, sino una herramienta para ayudarte a mantenerte enfocado y motivado en el camino hacia tus metas. ¡Diviértete con el proceso y deja que tu creatividad guíe la creación de tu tablero!

NA