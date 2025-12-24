Miércoles, 24 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

La mejor receta casera para recuperarte de la cruda navideña

La temporada de festejos puede pasar factura, pero existen formas naturales de recargar energía y comenzar con buen ánimo

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Disfrutar de las celebraciones también implica tomar medidas para cuidar el organismo y mantenerse con energía al día siguiente. CANVA

Disfrutar de las celebraciones también implica tomar medidas para cuidar el organismo y mantenerse con energía al día siguiente. CANVA

Disfrutar de las fiestas navideñas también implica probar comida, bailar, cantar y compartir con familia y amigos. Para muchos, esto incluye algunas copas, y es entonces cuando al día siguiente aparece la temida resaca, acompañada de dolor de cabeza, cansancio y sed intensa.

Te puede interesar: Navidad 2025: ¿Cuál es el origen de los regalos navideños?

Aunque no hay una solución mágica, existen bebidas naturales que facilitan la recuperación y ayudan a sentirse mejor rápidamente. Una de las más sencillas y efectivas es el jugo de naranja con plátano, que hidrata y aporta vitaminas y minerales necesarios para reponer lo que el cuerpo pierde durante la celebración.

Beneficios del jugo de naranja y plátano

Esta bebida combina ingredientes que favorecen la recuperación:

  • Jugo de naranja: Contiene vitamina C y antioxidantes que ayudan a desintoxicar el cuerpo.
  • Plátano: Suministra minerales y azúcares naturales que reponen la energía y ayudan a equilibrar el organismo.

El resultado es un remedio natural que permite comenzar el día con más vitalidad y aliviar los efectos de la resaca.

Receta rápida de jugo contra la resaca

Ingredientes:

  • 4 naranjas
  • 1 plátano maduro
  • 1 taza de agua

Preparación:

  1. Exprime las naranjas para obtener su jugo.
  2. Licúa el jugo junto con el plátano hasta lograr una mezcla uniforme.
  3. Añade un poco de agua para aligerar la consistencia.
  4. Sirve y disfruta.

Consejos para aliviar la resaca y prevenirla

Además de este jugo, es fundamental mantenerse bien hidratado. Beber agua o sueros orales ayuda a reponer los electrolitos perdidos. Frutas como sandía o melón también favorecen la hidratación y aportan energía para empezar el día.

También puedes leer: ¿Cómo evitar que tu pavo de Navidad quede seco?

Si quieres evitar la resaca en próximas celebraciones:

  • Modera el consumo de alcohol.
  • Acompaña las bebidas con alimentos.
  • Evita mezclas con exceso de azúcar o energizantes.
  • Alterna cada copa con agua para mantenerte hidratado.

Con estas recomendaciones, es posible disfrutar de las fiestas sin sufrir los efectos de la resaca y comenzar el día siguiente con energía y buen ánimo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones