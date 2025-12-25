La época del año en donde el frío se apacigua gracias al calor del hogar. El amor se manifiesta en cada rincón, y las sonrisas de las y los niños que esperan ansiosos la llegada del Niño Dios iluminan el entorno.

Pero la Navidad va más allá de obsequios, deliciosa cena y villancicos. Este es el verdadero significado de esta celebración que año trás año puede recobrar un significado diferente.

¿Cuál es el significado real de la Navidad?

Es importante no olvidar el verdadero significado de la Navidad: El nacimiento de Jesucristo. Se trata de un momento significativo para los fieles creyentes. De acuerdo a su significado, representa un acto de amor divino para la redención humana, que deja de lado lo material para enfocarse en la fe, la esperanza y la renovación del espíritu.

Si bien el sentimiento de recibir un obsequio es único y especial, más allá de regalar algo material, algo importante es el dar afecto y amor con los tuyos. La Navidad es el momento ideal para agradecer y disfrutar con tus seres queridos.

El verdadero espirítu de la Navidad

Todos los años podemos disfrutar y aprender mucho sobre el significado real de la Navidad cuyo mensaje va más allá de una deliciosa cena y obsequios. Es algo que el dinero no puede comprar: la unión familiar, ayudar a los que menos tienen, regalar afecto incondicionalmente y, sobre todo, que nunca se apague el verdadero espíritu de la Navidad, en el que la fe y la esperanza son lo que nunca debería de faltar.

Feliz Navidad a todos nuestros lectores.

AS

