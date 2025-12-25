Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Más allá de lo material, lo que realmente significa la Navidad

La Navidad va más allá de los obsequios, una deliciosa cena y de las fiestas; su significado es más profundo

Por: Anel Solis

Todos los años podemos disfrutar y aprender mucho sobre el significado real de la Navidad. UNSPLAH / M. B

Todos los años podemos disfrutar y aprender mucho sobre el significado real de la Navidad. UNSPLAH / M. B

La época del año en donde el frío se apacigua gracias al calor del hogar. El amor se manifiesta en cada rincón, y las sonrisas de las y los niños que esperan ansiosos la llegada del Niño Dios iluminan el entorno.

Pero la Navidad va más allá de obsequios, deliciosa cena y villancicos. Este es el verdadero significado de esta celebración que año trás año puede recobrar un significado diferente. 

Lee también: Navidad 2025: ¿Cuál es el origen de los regalos navideños?

¿Cuál es el significado real de la Navidad?

Es importante no olvidar el verdadero significado de la Navidad: El nacimiento de Jesucristo. Se trata de un momento significativo para los fieles creyentes. De acuerdo a su significado, representa un acto de amor divino para la redención humana, que deja de lado lo material para enfocarse en la fe, la esperanza y la renovación del espíritu.

Si bien el sentimiento de recibir un obsequio es único y especial, más allá de regalar algo material, algo importante es el dar afecto y amor con los tuyos. La Navidad es el momento ideal para agradecer y disfrutar con tus seres queridos.

Te puede interesar: No celebrar la Navidad afectar el bienestar, explica la ciencia

El verdadero espirítu de la Navidad

Todos los años podemos disfrutar y aprender mucho sobre el significado real de la Navidad cuyo mensaje va más allá de una deliciosa cena y obsequios. Es algo que el dinero no puede comprar: la unión familiar, ayudar a los que menos tienen, regalar afecto incondicionalmente y, sobre todo, que nunca se apague el verdadero espíritu de la Navidad, en el que la fe y la esperanza son lo que nunca debería de faltar.

Feliz Navidad a todos nuestros lectores. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones