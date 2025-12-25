La época del año en donde el frío se apacigua gracias al calor del hogar. El amor se manifiesta en cada rincón, y las sonrisas de las y los niños que esperan ansiosos la llegada del Niño Dios iluminan el entorno.Pero la Navidad va más allá de obsequios, deliciosa cena y villancicos. Este es el verdadero significado de esta celebración que año trás año puede recobrar un significado diferente. Es importante no olvidar el verdadero significado de la Navidad: El nacimiento de Jesucristo. Se trata de un momento significativo para los fieles creyentes. De acuerdo a su significado, representa un acto de amor divino para la redención humana, que deja de lado lo material para enfocarse en la fe, la esperanza y la renovación del espíritu.Si bien el sentimiento de recibir un obsequio es único y especial, más allá de regalar algo material, algo importante es el dar afecto y amor con los tuyos. La Navidad es el momento ideal para agradecer y disfrutar con tus seres queridos.Todos los años podemos disfrutar y aprender mucho sobre el significado real de la Navidad cuyo mensaje va más allá de una deliciosa cena y obsequios. Es algo que el dinero no puede comprar: la unión familiar, ayudar a los que menos tienen, regalar afecto incondicionalmente y, sobre todo, que nunca se apague el verdadero espíritu de la Navidad, en el que la fe y la esperanza son lo que nunca debería de faltar.Feliz Navidad a todos nuestros lectores. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS