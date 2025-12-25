No celebrar la Navidad afectar el bienestar, explica la ciencia

Diciembre suele asociarse con reuniones familiares, encuentros sociales y celebraciones colectivas. Sin embargo, no todas las personas viven estas fechas de la misma manera.

Para algunos, la Navidad pasa desapercibida o incluso se evita de forma consciente. Aunque esta decisión puede responder a razones personales, la ciencia ha documentado que el aislamiento prolongado, particularmente durante periodos tradicionalmente sociales, puede afectar de forma directa la salud.

Datos del Barómetro de la soledad no deseada en España señalan que una de cada cinco personas se siente sola. Esta condición no es un episodio aislado, sino un fenómeno persistente con implicaciones profundas. Diversos estudios han demostrado que la soledad está vinculada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo temprano, depresión, ansiedad e incluso mortalidad prematura.

Algunos especialistas comparan su impacto en la salud con el hábito de fumar hasta 15 cigarrillos al día.

La soledad y su impacto en la salud durante las fiestas

La sensación de soledad afecta de manera particular a los jóvenes de entre 18 y 24 años, donde alcanza cifras cercanas al 35 por ciento. Aunque disminuye en edades intermedias, vuelve a incrementarse en adultos mayores de 75 años. Este patrón convierte a la soledad en un problema tanto social como sanitario.

Durante la Navidad, el contraste entre la expectativa social de convivencia y la experiencia individual de aislamiento puede intensificar el malestar emocional. Instituciones académicas como la Universidad de Harvard han subrayado que las relaciones sociales sólidas son un factor clave para mantener una buena calidad de vida a largo plazo.

El simple acto de reunirse, conversar y compartir tiempo con otros refuerza el sentido de pertenencia y reduce la percepción de aislamiento.

No obstante, cada año un número significativo de personas pasa estas fechas en soledad, ya sea por edad, exclusión social o circunstancias personales.

Ante este escenario, organizaciones comunitarias y sociales impulsan iniciativas para promover la convivencia y reducir el aislamiento, demostrando que la interacción social sigue siendo una herramienta esencial para el bienestar.

¿Qué hacer si la soledad aparece en Navidad?

No todas las personas que evitan la Navidad experimentan soledad negativa. Para algunas, el aislamiento voluntario puede ser una forma de introspección y descanso emocional. Sin embargo, cuando la soledad es involuntaria y persistente, es importante atenderla.

Especialistas de Harvard T.H. Chan School of Public Health (estudios sobre soledad y salud) y Organización Mundial de la Salud (impacto del aislamiento social en la salud mental), recomiendan buscar apoyo profesional cuando la sensación de aislamiento comienza a afectar el estado de ánimo o la rutina diaria. La terapia psicológica proporciona herramientas para fortalecer hábitos saludables, gestionar emociones y prevenir trastornos más graves como la depresión.

Otra alternativa es participar en actividades de voluntariado. Colaborar con organizaciones benéficas u organizaciones no gubernamentales permite establecer vínculos sociales y otorga un sentido de propósito. La evidencia científica indica que ayudar a otros también mejora la percepción de bienestar personal.

La Navidad, más allá de su significado cultural o religioso, puede convertirse en una oportunidad para reconectar con otros y cuidar la salud emocional. Reconocer la importancia del contacto humano sigue siendo un factor determinante para una vida más equilibrada.

