Duran toda la noche, estos son los perfumes ideales para la fiesta de Año Nuevo

Para una fiesta de Año Nuevo, la elección del perfume es clave. Lo ideal es optar por fragancias intensas y duraderas, especialmente si se trata de una celebración concurrida, donde los aromas muy ligeros suelen perderse entre la multitud. La recomendación es buscar perfumes que se noten, pero sin resultar agresivos, y que vayan acorde con el mood festivo de la noche.

¿Qué tipo de perfume elegir para una fiesta?

Los perfumes amaderados, gourmand, especiados y cítricos en versiones modernas son grandes opciones para eventos nocturnos, ya que ofrecen mejor fijación y proyección. En cambio, las fragancias excesivamente frescas o suaves no suelen ser las más adecuadas para este tipo de ocasiones.

También es importante evitar el exceso en la aplicación. Rociar demasiado perfume puede volver la fragancia abrumadora, provocar dolor de cabeza y generar una experiencia desagradable tanto para quien lo usa como para quienes lo rodean.

Para prolongar su duración, se recomienda aplicar el perfume sobre piel bien humectada, especialmente en puntos de pulso como el cuello y el pecho.

El perfume elegido debe resultar agradable para quien lo porta, pero también es fundamental considerar el impacto que tendrá en los demás. Una fragancia bien elegida acompaña y atrae; una mal aplicada puede resultar invasiva.

Perfumes que duran toda la noche

Dior Sauvage Elixir for Men

Esta fragancia masculina se ha consolidado como una de las más icónicas por su carácter poderoso y elegante. Combina notas especiadas y amaderadas con lavanda, lo que le aporta un perfil sofisticado. Destaca por su larga duración y versatilidad, ya que puede usarse tanto de día como de noche.

Tom Ford Black Orchid Parfum

Fiel al estilo de la casa Tom Ford, esta fragancia es intensa, elegante y envolvente. Su composición mezcla notas dulces, amaderadas, florales y terrosas, con una proyección destacada y una longevidad ideal para noches largas y celebraciones especiales.

Azzaro The Most Wanted

Diseñado para la noche, este perfume es seductor y cálido, con una duración notable. Sus notas de ámbar, caramelo, maderas y amberwood le otorgan un carácter especiado con un ligero toque dulce, perfecto para fiestas nocturnas.

Blackpepper de Comme des Garçons

Una fragancia sofisticada, moderna y con un aire misterioso. De carácter especiado y unisex, combina notas de pimienta, madera, pachulí y oud. Su aroma inconfundible y su larga duración la convierten en una opción ideal para quienes buscan destacar.

Elegir un perfume adecuado para la fiesta de Año Nuevo no solo garantiza una fragancia que dure toda la noche, sino también una presencia elegante y memorable. La clave está en encontrar el equilibrio entre intensidad, duración y buen gusto.

