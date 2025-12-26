Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Año Nuevo 2026: ¿Cuáles son los mejores perfumes para atraer el amor?

Dicen que el amor puede llegar a ser a primera vista pero una buena fragancia puede ayudar a dejar una impresión memorable

Por: El Informador

Elegir un perfume para Año Nuevo es una forma de manifestar cómo queremos sentirnos. CANVA

Elegir un perfume para Año Nuevo es una forma de manifestar cómo queremos sentirnos. CANVA

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de rituales, propósitos y pequeños gestos cargados de intención. Entre ellos, elegir un perfume específico para recibir el Año Nuevo se ha convertido en una costumbre cada vez más popular: una forma simbólica —pero poderosa— de proyectar deseo, confianza y apertura emocional.

En el universo de las fragancias, ciertos aromas dulces, florales y envolventes han sido históricamente asociados con la atracción y el romance.

LEE: Más allá de lo material, lo que realmente significa la Navidad

De cara al 2026, estas son algunas de las fragancias que destacan por su magnetismo, sensualidad y capacidad para dejar huella.

Cloud – Ariana Grande

Dulce, etéreo y reconfortante, Cloud se ha consolidado como una de las fragancias más queridas por su capacidad de generar una sensación de bienestar inmediato. Con su perfil cremoso y ligeramente azucarado, transmite optimismo, ternura y una energía positiva que resulta magnética. Ideal para quienes quieren iniciar el 2026 con ligereza, romanticismo y una sonrisa en la piel

Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para Mujeres. fragrantica.es
Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para Mujeres. fragrantica.es

W30 – Perfumérica

Más íntimo y contemporáneo, W30 de Perfumérica destaca por su carácter elegante y envolvente. Es un perfume que se siente como una segunda piel, pensado para atraer desde la sutileza. Su composición sugiere cercanía, complicidad y sofisticación, convirtiéndolo en una excelente elección para quienes creen que el amor se conquista en los detalles.

El jazmin el lirio y la vainilla aportan una suavidad floral. perfumerica.mx
El jazmin el lirio y la vainilla aportan una suavidad floral. perfumerica.mx

Rose Gourmand – Zara

La rosa, símbolo clásico del amor, se reinventa aquí desde una perspectiva dulce y moderna.Rose Gourmand combina el carácter floral con acordes golosos que lo vuelven cálido, accesible y profundamente femenino. Es una fragancia ideal para quienes desean un aroma romántico sin caer en lo tradicional, perfecta para una noche de celebración y nuevos comienzos.

Una fragancia floral moderna que combina frescura, suavidad y carácter. zara.com
Una fragancia floral moderna que combina frescura, suavidad y carácter. zara.com

Magia da Floresta – Natura

Inspirado en la riqueza sensorial de la selva, Magia da Floresta es una fragancia que conecta con lo instintivo y lo natural. Sus notas evocan frescura, misterio y una sensualidad orgánica que se aleja de lo evidente. Es un perfume para quienes creen en la atracción que nace de la autenticidad, de la energía personal y de una presencia que no necesita imponerse para ser notada.

Una fragancia de la familia olfativa Amaderada Acuática para Hombres y Mujeres. fragrantica.es
Una fragancia de la familia olfativa Amaderada Acuática para Hombres y Mujeres. fragrantica.es

Ambery Vanilla – Dossier

La vainilla y el ámbar forman una de las combinaciones más seductoras de la perfumería contemporánea. Ambery Vanilla de Dossier apuesta por un perfil cálido, cremoso y reconfortante, que envuelve la piel con una sensación cercana e íntima. No es un perfume estridente, sino uno que invita a acercarse, ideal para quienes buscan transmitir dulzura, seguridad y cercanía emocional al comenzar el año.

Un toque de pera mezclado con un toque sutil de regaliz. dossier.mx
Un toque de pera mezclado con un toque sutil de regaliz. dossier.mx

LEE: La mejor receta casera para recuperarte de la cruda navideña

Un aroma como declaración de intención

Más allá de supersticiones o promesas, elegir un perfume para Año Nuevo es una forma de manifestar cómo queremos sentirnos y cómo deseamos ser percibidos. Las fragancias no garantizan el amor, pero sí pueden convertirse en aliadas para proyectar seguridad, sensualidad y apertura.

Porque al final, atraer el amor también empieza por sentirse bien con uno mismo. Y el aroma correcto puede ser el primer paso.

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones