Hoy es Nochebuena y, aunque es una fecha muy especial que reune a las familias y a las amistades, muchas personas no pueden reunirse con quienes más quieren.

Sea por la razón que sea, esta generación cuenta con la fortuna de contar con la tecnología, como WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, a través de la cual es posible concetarnos a quienes más amamos desde la distancia .

A continuación, te presentamos una lista de mensajes que puedes enviar a quien tú quieras en estas fechas; son sugerencias, porque sabemos que, en ocasiones, es muy difícil poner en palabras los sentimientos, especialmente los más bonitos.

Para la familia y amigos

Aunque no podamos estar juntos esta Nochebuena, quiero que sepas que pienso en ti. Ojalá el próximo año estemos más cerca. ¡Felices fiestas!

Quería que supieras que cuentas conmigo, hoy y siempre. Que esta Navidad te traiga toda la felicidad del mundo. ¡Felices fiestas!

Que esta Navidad, tu casa se llene de esos momentos que luego recordamos toda la vida. Que haya risas, abrazos y calor de hogar que tanto necesitamos. ¡Feliz Navidad!

La familia que está lejos, pero que tanto amamos

Aunque no esté ahí físicamente, celebro con ustedes (o contigo) desde la distancia. ¡Feliz Navidad!

Aunque nos separen kilómetros, mi corazón está ahí con ustedes (o contigo). ¡Feliz Navidad!

Cada Navidad que paso sin ustedes, me hace valorar aún más los momentos juntos. Un abrazote desde aquí.

Mensajes más profundos y elaborados

Esta Navidad es buen momento para recordar que lo más importante son las personas que tenemos siempre junto a nosotros. No necesitamos grandes cosas para ser felices, solo buenos momentos.

La verdadera magia de estas fiestas está en esos pequeños gestos que no cuestan dinero: una llamada, una visita, una sonrisa.

Los mejores regalos navideños no vienen en caja: son las conversaciones largas, las cenas sin prisa y los abrazos sinceros.

Recomendaciones finales para felicitar desde la distancia

Piensa en la persona a la que le escribes; no cuesta nada añadir algo personal.

Los emojis están bien, pero sin exagerar.

Evite enviar felicitaciones a horas inapropiadas.

Agregue, si lo desea, una foto linda, una que evoque recuerdos.

Sea sincero y tranparente; nada de frases rebuscadas que no usaría jamás.

