Cuáles son beneficios para la salud del ponche de frutas de Navidad

El ponche de frutas es una bebida deliciosa que acompaña las fiestas de Navidad y Año Nuevo en México. Es una infusión versátil que se prepara con diferentes ingredientes de acuerdo con el gusto familiar, lo que lo vuelve un favorito en las posadas y las celebraciones de fin de año. Pero eso no es todo: no solo es delicioso, sino que aporta grandes beneficios para la salud gracias a su rica variedad de ingredientes.La palabra "ponche" proviene del hindi "pãc", que significa cinco, en referencia a los cinco ingredientes originales: aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té, así lo indica la página del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México. Además, el portal indica que con el tiempo, la bebida se adaptó al paladar de otras culturas, recibiendo el nombre "punch" en Inglaterra. En la actualidad, en nuestro país, el ponche se elabora con frutas típicas de la temporada decembrina, tales como la guayaba, la manzana, el tejocote, el tamarindo, la caña de azúcar, y la flor de jamaica, además de especias como canela y piloncillo como endulzante.El ponche de Navidad es una bebida rica en nutrientes y vitaminas, gracias a los diversos ingredientes que lo componen. Cada uno de ellos aporta propiedades únicas, y así lo explica El Universal:Si bien el ponche es una bebida nutritiva, su contenido de azúcares puede ser elevado. Consumirlo de forma moderada es muy importante para aprovechar sus beneficios sin excederse. El equilibrio te permitirán disfrutar plenamente de esta deliciosa tradición navideña.*Con información del SIAP y El Universal*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF