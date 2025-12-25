Cuáles son beneficios para la salud del ponche de frutas de Navidad

El ponche de frutas es una bebida deliciosa que acompaña las fiestas de Navidad y Año Nuevo en México. Es una infusión versátil que se prepara con diferentes ingredientes de acuerdo con el gusto familiar, lo que lo vuelve un favorito en las posadas y las celebraciones de fin de año. Pero eso no es todo: no solo es delicioso, sino que aporta grandes beneficios para la salud gracias a su rica variedad de ingredientes.

El origen del ponche navideño

La palabra "ponche" proviene del hindi "pãc", que significa cinco, en referencia a los cinco ingredientes originales: aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té, así lo indica la página del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México. Además, el portal indica que con el tiempo, la bebida se adaptó al paladar de otras culturas, recibiendo el nombre "punch" en Inglaterra.

En la actualidad, en nuestro país, el ponche se elabora con frutas típicas de la temporada decembrina, tales como la guayaba, la manzana, el tejocote, el tamarindo, la caña de azúcar, y la flor de jamaica, además de especias como canela y piloncillo como endulzante.

Los beneficios de las frutas con las que se elabora el ponche

El ponche de Navidad es una bebida rica en nutrientes y vitaminas, gracias a los diversos ingredientes que lo componen. Cada uno de ellos aporta propiedades únicas, y así lo explica El Universal:

Guayaba: Rica en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y combate enfermedades respiratorias.

Rica en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y combate enfermedades respiratorias. Tejocote: Esta fruta es ideal para personas con diabetes, ya que reduce los niveles de glucosa en sangre. También fortalece el sistema inmunológico y mejora la salud del sistema nervioso gracias a su contenido de complejo B.

Esta fruta es ideal para personas con diabetes, ya que reduce los niveles de glucosa en sangre. También fortalece el sistema inmunológico y mejora la salud del sistema nervioso gracias a su contenido de complejo B. Manzana: Su alto contenido de fibra mejora la digestión, reduce el colesterol y la glucosa en sangre, y previene el envejecimiento prematuro de la piel.

Su alto contenido de fibra mejora la digestión, reduce el colesterol y la glucosa en sangre, y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Canela: Con fibra, calcio y manganeso, ayuda a formar huesos fuertes y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que beneficia a quienes padecen diabetes.

Con fibra, calcio y manganeso, ayuda a formar huesos fuertes y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que beneficia a quienes padecen diabetes. Caña de azúcar: Su bajo contenido en sodio y colesterol la hace beneficiosa para la salud cardiovascular. Además, combate el resfriado, mejora la digestión y previene problemas bucales como la caries.

Su bajo contenido en sodio y colesterol la hace beneficiosa para la salud cardiovascular. Además, combate el resfriado, mejora la digestión y previene problemas bucales como la caries. Tamarindo: Rico en vitaminas del grupo B y C, fibra y minerales como hierro y potasio. Su efecto laxante natural favorece la digestión y también se utiliza para bajar la fiebre en infusiones.

Rico en vitaminas del grupo B y C, fibra y minerales como hierro y potasio. Su efecto laxante natural favorece la digestión y también se utiliza para bajar la fiebre en infusiones. Flor de Jamaica: Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, mejora la salud renal y hepática, y actúa como relajante natural.

Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, mejora la salud renal y hepática, y actúa como relajante natural. Piloncillo: Este endulzante natural aporta energía, combate la anemia y fortalece los huesos.

Este endulzante natural aporta energía, combate la anemia y fortalece los huesos. Ciruela pasa: Conocida por mejorar el tránsito intestinal, también disminuye el riesgo de cáncer de colon gracias a su aporte de bacterias beneficiosas al intestino.

Solo considera que…

Si bien el ponche es una bebida nutritiva, su contenido de azúcares puede ser elevado. Consumirlo de forma moderada es muy importante para aprovechar sus beneficios sin excederse. El equilibrio te permitirán disfrutar plenamente de esta deliciosa tradición navideña.

*Con información del SIAP y El Universal

