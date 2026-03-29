El reciente descubrimiento de una estructura similar a las pirámides de Teotihuacán en la superficie marciana ha reavivado el debate sobre la vida extraterrestre. Conocer la verdad detrás de este hallazgo nos ayuda a comprender mejor la evolución geológica de nuestro sistema solar.

La NASA ha revelado imágenes impactantes capturadas por la cámara HiRISE del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter. En ellas se observa una formación con geometría sorprendentemente regular que asombró a la comunidad de internet.

Este peculiar montículo se encuentra ubicado en la región conocida como Candor Chasma, uno de los cañones más grandes del planeta rojo. Su simetría perfecta engañó a muchos entusiastas de la astronomía.

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El origen real de la estructura marciana

A pesar de las especulaciones en redes sociales, los científicos han confirmado que la estructura no fue construida por civilizaciones alienígenas. Se trata de un fenómeno completamente natural y documentado.

Los geólogos explican que la erosión eólica y las extremas condiciones climáticas de Marte esculpieron esta roca durante millones de años. El viento actuó como un cincel implacable sobre la superficie.

Este proceso, conocido como formación de "ventifactos", es común en zonas desérticas tanto en la Tierra como en otros planetas. La naturaleza es la única arquitecta responsable de esta maravilla visual.

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¿Cómo se logró este descubrimiento?

El hallazgo fue posible gracias a la tecnología de alta resolución que orbita el planeta rojo desde hace más de una década. Los satélites mapean constantemente la superficie para encontrar anomalías.

Los investigadores analizaron las sombras y la topografía del terreno para determinar que la "pirámide" es simplemente una colina rocosa. No hay evidencia de bloques, cortes artificiales o pasadizos ocultos.

Con información de NASA, Universidad de Arizona (operadores de HiRISE) y MSN Tecnología.

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BB