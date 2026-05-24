La pregunta que durante siglos dividió a filósofos, científicos y curiosos finalmente tiene una respuesta respaldada por la ciencia: el huevo existió antes que la gallina. El hallazgo revive uno de los debates más famosos de la historia y explica cómo surgieron las primeras aves modernas.

La ciencia responde uno de los debates más antiguos del mundo

“¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?” es probablemente una de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad.

Durante siglos, filósofos como Aristóteles intentaron resolver el dilema desde la lógica y la filosofía. Sin embargo, hoy la biología evolutiva y la genética tienen una respuesta mucho más clara. La conclusión de la ciencia moderna apunta a que el huevo apareció primero. La explicación no se basa únicamente en las gallinas actuales, sino en millones de años de evolución animal.

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¿Por qué el huevo apareció antes que la gallina?

Los científicos explican que los huevos existían muchísimo antes de que aparecieran las gallinas. De hecho, reptiles, peces y dinosaurios ya se reproducían mediante huevos millones de años antes de que surgieran las primeras aves modernas.

La clave está en la evolución genética

Según la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, las especies cambian lentamente a través de pequeñas mutaciones genéticas que se transmiten de generación en generación.

En algún punto de la evolución de las aves, un animal extremadamente parecido a una gallina puso un huevo que contenía una mutación genética única. Esa mutación provocó que el embrión naciera con las características de lo que hoy conocemos como la primera gallina moderna.

La criatura que puso el huevo no era todavía una gallina “100%”, pero el animal que salió del cascarón sí lo fue. Por eso, desde la perspectiva científica, el huevo tuvo que existir primero.

Los huevos existen desde antes de los dinosaurios

Uno de los argumentos más sólidos de la biología es que los huevos aparecieron muchísimo antes que las aves. Los primeros vertebrados que pusieron huevos evolucionaron hace cientos de millones de años. Incluso, dinosaurios como el Tyrannosaurus rex y el Velociraptor ya utilizaban este método de reproducción mucho antes de la aparición de las gallinas domésticas.

Esto significa que el concepto de “huevo” antecede ampliamente a la existencia de cualquier ave moderna. La gallina doméstica, conocida científicamente como Gallus gallus domesticus, apareció relativamente tarde en la historia evolutiva de los animales.

El papel de la genética en el misterio

La genética moderna ayudó a reforzar esta explicación. Los científicos señalan que las mutaciones ocurren durante la reproducción y quedan almacenadas en el ADN del embrión dentro del huevo. Eso convierte al huevo en el punto exacto donde nace una nueva variación genética.

En otras palabras, la primera gallina moderna debió desarrollarse dentro de un huevo puesto por un ave ancestral muy similar a una gallina. La explicación se volvió una de las más aceptadas dentro de la biología evolutiva.

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También existe otra teoría científica

Aunque la explicación evolutiva es la más popular, algunos investigadores analizaron el tema desde la química y la formación del cascarón. Estudios de universidades británicas señalaron hace algunos años que una proteína llamada ovocleidina-17, presente únicamente en los ovarios de las gallinas, es clave para formar la cáscara del huevo.

Eso provocó titulares asegurando que “la gallina fue primero”. Sin embargo, muchos científicos aclararon posteriormente que esa teoría se refiere específicamente al huevo de gallina moderno, no al origen evolutivo del huevo como estructura biológica. Por eso, la mayoría de expertos sigue considerando que el huevo apareció primero.

¿Por qué esta pregunta sigue siendo tan famosa?

La discusión trascendió la ciencia porque se convirtió en un símbolo filosófico sobre el origen de las cosas y la relación entre causa y efecto.

Durante siglos, el dilema apareció en filosofía, literatura, religión, ciencia, cultura popular y debates cotidianos. Incluso hoy, la pregunta continúa utilizándose como ejemplo de problemas aparentemente imposibles de resolver, la diferencia es que ahora la biología moderna sí ofrece una explicación basada en evolución, ADN y selección natural.

Aunque la pregunta seguirá apareciendo en conversaciones, memes y debates curiosos, la ciencia moderna tiene una postura bastante clara. Desde el punto de vista evolutivo, el huevo fue primero. Y la razón es simple: antes de que existiera la primera gallina moderna, ya existían animales capaces de poner huevos desde hacía millones de años.

Así, uno de los dilemas más antiguos de la humanidad finalmente encontró una explicación respaldada por la biología, la genética y la evolución.

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