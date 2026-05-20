Tomar vitaminas sin supervisión médica parece inofensivo, pero algunas pueden afectar seriamente a los riñones cuando se consumen en exceso. Especialistas advierten que el abuso de suplementos se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente entre personas que buscan mejorar energía, defensas o rendimiento físico.

Aunque las vitaminas son necesarias para el funcionamiento del organismo, consumirlas en cantidades superiores a las recomendadas puede generar acumulación de sustancias que el cuerpo no logra eliminar correctamente.

Los riñones cumplen la función de filtrar desechos y regular líquidos en el cuerpo. Cuando ciertos suplementos se consumen de forma excesiva o prolongada, estos órganos pueden verse sobrecargados.

La vitamina C y el riesgo de cálculos renales

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Una de las vitaminas más relacionadas con problemas renales cuando se toma en exceso es la vitamina C. Aunque normalmente se asocia con el fortalecimiento del sistema inmune, especialistas explican que dosis elevadas pueden aumentar la producción de oxalato, una sustancia que favorece la formación de piedras en los riñones.

Instituciones como la Mayo Clinic y la National Kidney Foundation han señalado que el consumo excesivo de suplementos de vitamina C puede elevar el riesgo de cálculos renales, especialmente en personas con antecedentes médicos. El problema suele aparecer cuando las dosis superan ampliamente las cantidades recomendadas diariamente.

Vitamina D: beneficiosa, pero peligrosa en exceso

La vitamina D es una de las más populares en suplementos alimenticios debido a su relación con huesos, sistema inmune y energía. Sin embargo, consumir demasiada vitamina D puede provocar acumulación de calcio en la sangre, una condición conocida como hipercalcemia. Esto puede afectar directamente a los riñones y dificultar su funcionamiento normal.

Especialistas de Harvard Medical School han advertido que el abuso de suplementos de vitamina D puede generar daño renal, náuseas, debilidad y deshidratación. Además, muchas personas consumen esta vitamina sin realizar análisis previos para conocer si realmente tienen deficiencia.

La vitamina A y la toxicidad acumulativa

Otra vitamina que puede generar complicaciones es la vitamina A. Al tratarse de una vitamina liposoluble, el cuerpo la almacena en tejidos grasos y el hígado. Cuando se consume en exceso durante periodos prolongados, puede alcanzar niveles tóxicos.

Entre las posibles consecuencias están:

Alteraciones renales

Daño hepático

Mareos

Dolor de cabeza

Fatiga

Problemas óseos

La toxicidad suele relacionarse más con suplementos que con alimentos naturales.

¿Por qué los riñones son tan sensibles a los suplementos?

Los riñones trabajan constantemente filtrando sustancias presentes en la sangre. Cuando existe un exceso de vitaminas, minerales o compuestos innecesarios, estos órganos deben esforzarse más para eliminarlos. En personas con enfermedad renal previa, hipertensión o diabetes, el riesgo puede ser todavía mayor.

Además, muchos suplementos combinan varias vitaminas y minerales en una sola cápsula, lo que puede facilitar el consumo excesivo sin que la persona lo note.

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El auge de los suplementos en redes sociales

El crecimiento de contenidos sobre bienestar y fitness en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha impulsado el consumo de vitaminas y suplementos alimenticios. Influencers, rutinas deportivas y tendencias de salud suelen recomendar productos relacionados con energía, inmunidad o rendimiento físico, aunque no siempre exista supervisión médica.

Especialistas advierten que el hecho de que un suplemento sea de venta libre no significa que sea completamente seguro en cualquier cantidad.

Señales de alerta que podrían indicar problemas renales

En algunos casos, el daño renal puede avanzar lentamente y sin síntomas evidentes al inicio. Algunas señales que deben llamar la atención incluyen:

Hinchazón en piernas o pies

Cambios en la orina

Fatiga constante

Náuseas

Dolor lumbar

Presión arterial elevada

Retención de líquidos

Ante cualquier síntoma, médicos recomiendan acudir a revisión profesional y evitar la automedicación.

Cómo consumir vitaminas de forma más segura

Especialistas recomiendan que los suplementos solo se utilicen cuando exista una necesidad real o indicación médica.

Algunas recomendaciones importantes son:

Evitar consumir varias vitaminas al mismo tiempo sin orientación profesional

Revisar las dosis diarias recomendadas

No asumir que “más cantidad” significa más beneficios

Realizar estudios médicos cuando sea necesario

Mantener buena hidratación

También es importante informar al médico sobre cualquier suplemento que se esté tomando, incluso si es natural o de venta libre. Aunque las vitaminas son esenciales para la salud, el exceso puede convertirse en un riesgo silencioso para órganos como los riñones.

La función renal depende de un equilibrio adecuado en el organismo, y el consumo indiscriminado de suplementos puede alterar ese proceso. Por ello, expertos en salud insisten en que las vitaminas deben consumirse con responsabilidad y, preferentemente, bajo supervisión médica, especialmente cuando se toman durante largos periodos o en dosis elevadas.

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