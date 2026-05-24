Tour gastronómico jalisciense: Restaurantes que recibieron distinciones Michelin

La cocina jalisciense acaba de entrar en una conversación gastronómica mucho más amplia. Por primera vez, Jalisco apareció dentro de la selección oficial de la Guía Michelin, una de las publicaciones culinarias más influyentes del mundo. La incorporación coloca al estado junto a destinos como Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, estados que ya habían sido considerados anteriormente por la guía francesa. Este 2026 también se sumaron Puebla y Yucatán.

Aunque buena parte de la conversación se concentró en las Estrellas Michelin obtenidas por Alcalde y Xokol, la presencia jalisciense dentro de la guía fue mucho más amplia. Diversos restaurantes del estado recibieron reconocimientos que reflejan la diversidad gastronómica de Jalisco: desde cocina de autor contemporánea hasta tacos, birria y proyectos profundamente ligados al producto local.

Uno de los reconocimientos más importantes fue el Bib Gourmand, distinción otorgada a restaurantes que ofrecen comida de gran calidad a precios considerados accesibles dentro de su categoría. No equivale a una Estrella Michelin, pero sí representa un reconocimiento importante dentro del mundo gastronómico. Mientras la estrella suele enfocarse en propuestas de alta cocina, técnica y experiencia completa, el Bib Gourmand pone atención en lugares donde puede comerse muy bien sin que la cuenta resulte excesiva.

Entre ellos apareció ICÚ, restaurante ubicado en la Zona Romántica de Puerto Vallarta y dirigido por el chef Víctor Palma. El proyecto ha ganado notoriedad por una cocina mexicana contemporánea que dialoga con ingredientes del Pacífico y técnicas internacionales sin perder cercanía con sabores regionales. La propuesta de ICÚ suele moverse entre mariscos frescos, cocina vegetal y reinterpretaciones mucho más ligeras de recetas tradicionales.

En Guadalajara, Palreal también recibió el Bib Gourmand. Es uno de los espacios más representativos de la escena gastronómica tapatía de la última década. Más que un restaurante de alta cocina tradicional, Palreal construyó su identidad desde desayunos largos, pan artesanal, café de especialidad y cocina contemporánea mexicana atravesada por ingredientes locales. Su reconocimiento habla también de una transformación importante en Guadalajara: la consolidación de espacios gastronómicos menos rígidos, donde la cocina casual puede alcanzar niveles técnicos muy altos.

La lista Bib Gourmand incluyó además a Tacos y Gorditas Elvira, uno de los casos más significativos dentro de la selección jalisciense. Ubicado dentro del Mercado Alcalde, el negocio representa una cocina popular completamente alejada de la formalidad asociada históricamente a Michelin. Ahí, entre comales y pasillos de mercado, las gorditas y tacos preparados diariamente lograron entrar en una de las guías gastronómicas más influyentes del planeta.

La selección también reconoció ocho restaurantes adicionales por la calidad de sus ingredientes, ejecución técnica y consistencia culinaria.

Entre ellos aparece Allium, proyecto conocido por trabajar ingredientes de temporada bajo una cocina contemporánea enfocada en vegetales, productos orgánicos y proximidad con productores locales. Desde hace años Allium ocupa un lugar importante dentro de la conversación gastronómica tapatía por una propuesta mucho más íntima y enfocada en el producto.

La cocina tradicional jalisciense también obtuvo espacio dentro de la guía gracias a Birriería David y Birriería Las 9 Esquinas. Ambas birrierías forman parte del paisaje cotidiano de Guadalajara desde hace décadas y representan una de las comidas más emblemáticas del estado.

Particularmente Las 9 Esquinas ocupa un sitio histórico dentro del centro tapatío. Sus mesas, cazuelas y platos de birria forman parte de la memoria gastronómica de la ciudad desde mediados del siglo XX. El reconocimiento de Michelin hacia estos espacios deja ver también un cambio importante en la forma de entender la cocina mexicana: no solamente desde propuestas sofisticadas, sino desde lugares profundamente populares y tradicionales.

La lista incluyó además a La Docena, restaurante ampliamente conocido por su cocina de mar y barras de ostiones; Teté Cocina de Barrio, proyecto enfocado en cocina mexicana contemporánea de barrio; y Tikuun Comedor Local, uno de los restaurantes jóvenes más comentados de la colonia Americana.

También apareció Pancho’s Takos, negocio vallartense que desde hace años reúne filas de visitantes alrededor de tacos preparados al carbón y cocina urbana mexicana.

Fuera de las ciudades principales, Michelin reconoció igualmente a Coyul, restaurante ubicado dentro del exclusivo complejo Tamarindo, en la costa sur de Jalisco. El proyecto explora ingredientes del Pacífico mexicano y productos regionales en diálogo con cocina contemporánea internacional.

La llegada de Michelin a Jalisco es más que prestigio internacional: confirma el momento gastronómico que atraviesa el estado. Durante años, Guadalajara y Puerto Vallarta construyeron escenas culinarias cada vez más amplias donde conviven cocina callejera, proyectos de autor, tradición popular, mariscos, cocina vegetal y reinterpretaciones contemporáneas de recetas regionales.

La selección deja ver precisamente esa amplitud. Michelin reconoció lo mismo restaurantes de fine dining que birrierías tradicionales y puestos dentro de mercados populares. En esa mezcla aparece quizá uno de los rasgos más fuertes de la cocina jalisciense actual: una identidad gastronómica capaz de dialogar al mismo tiempo con tradición, calle y alta cocina.

MF