A pesar de que la llegada de la primavera representa el comienzo del clima más caluroso, dejando de lado el frío del invierno, también trae consigo lluvias. Esto se debe a la combinación de sistemas invernales y temperaturas más altas.

Pueden aparecer desde chubascos hasta tormentas eléctricas y granizadas durante el cambio de estaciones, por lo que es normal que llueva en primavera. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no implica el inicio de la temporada de lluvias, la cual inicia oficialmente en el verano.

Esta es la razón por la que llueve durante la primavera

Como ya se mencionó, estas lluvias primaverales se dan a raíz de las interacciones del frío y el calor durante el día, junto con la humedad proveniente del Pacifico y el el Golfo. La fusión de todos estos factores producen un ambiente favorable que da cabida a lluvias y tormentas.

Este fenómeno llega a afectar varias zonas de Ciudad de México y el Estado de México, que, como se sabe, suele generar complicaciones como inundaciones debido a la infraestructura de las urbanizaciones.

Además, estas precipitaciones se caracterizan por ocurrir generalmente al final de la tarde, por ser de mayor intensidad y por durar un corto lapso de tiempo. Al mismo tiempo, el agua de estas lluvias ayuda a “limpiar” el entorno al arrastras partículas contaminantes, beneficiando la radiación solar.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las lluvias primaverales?

Uno de los beneficios es que, gracias a la limpieza en los contaminantes, la calidad del aire mejora notoriamente, lo cual es bastante bueno para la CDMX, que es una de las ciudades más contaminadas de México.

Por el otro lado, una de las principales desventajas es que la lluvia puede provocar inundaciones, accidentes automovilísticos, y diferentes afectaciones a lo largo de las urbanizaciones.

Se recomienda tomar las debidas precauciones ante estos fenómenos climáticos, para evitar estragos y reducir los riesgos de accidentes vinculados a las lluvias de primavera.

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