¿Duermes con el celular? Esto podría pasarle a tu cuerpo

Dormir con el celular junto a la almohada o incluso debajo de ella se ha convertido en una práctica común para millones de personas.

Ya sea para revisar redes sociales antes de dormir, escuchar música o usar la alarma, este hábito podría traer consecuencias negativas para la salud física y mental, según especialistas.

¿Por qué no es recomendable dormir con el celular cerca?

Expertos en salud señalan que mantener el teléfono móvil demasiado cerca durante la noche puede afectar la calidad del sueño. Las pantallas emiten luz azul, la cual interfiere con la producción de melatonina, hormona encargada de regular el descanso.

Esto puede provocar dificultades para conciliar el sueño, despertares frecuentes durante la madrugada y sensación de cansancio al día siguiente.

Problemas de sueño y ansiedad

El uso constante del celular antes de dormir también mantiene al cerebro en estado de alerta. Revisar mensajes, videos o redes sociales estimula la actividad mental y dificulta alcanzar un descanso profundo.

Además, las notificaciones nocturnas pueden generar ansiedad o estrés, especialmente en personas que sienten la necesidad de responder de inmediato.

Riesgo de sobrecalentamiento

Otro de los riesgos poco conocidos es el sobrecalentamiento del dispositivo. Dejar el celular debajo de la almohada o sobre superficies que impiden la ventilación puede hacer que aumente su temperatura, especialmente mientras carga.

Aunque no es frecuente, existen reportes de dispositivos que han presentado fallas o sobrecalentamiento extremo durante la noche, lo que podría representar un peligro.

Dolores de cabeza y fatiga visual

Pasar largos periodos frente a la pantalla antes de dormir también puede ocasionar fatiga visual, resequedad en los ojos y dolores de cabeza. Esto se debe al brillo de la pantalla y al esfuerzo constante de la vista en ambientes oscuros.

Recomendaciones para dormir mejor

Especialistas recomiendan evitar el uso del celular al menos 30 minutos antes de dormir y mantenerlo alejado de la cama durante la noche. También sugieren activar el modo nocturno o reducir el brillo de la pantalla en caso de utilizarlo antes de acostarse.

Optar por un despertador tradicional o dejar el teléfono en otra habitación puede ayudar a mejorar la calidad del descanso y reducir la dependencia tecnológica antes de dormir.

MF