Está por comenzar la Cuaresma 2026, que no es otra cosa que un periodo litúrgico muy importante para la Iglesia Católica, en el que lo importante son la conversión, la penitencia y la preparación espiritual hacia la Pascua. Durante este lapso, se propone a los fieles realizar dos prácticas que son el ayuno y la abstinencia, cada una con finalidad y normas distintas.

Ayuno y abstinencia, ¿cuál es la diferencia entre estos mandatos de la Iglesia?

El ayuno en la tradición católica consiste en reducir la cantidad de comida que se consume durante ciertos días, con la intención de expresar arrepentimiento, dominio propio y apertura espiritual.

Según el Derecho Canónico y las normativas litúrgicas vigentes, se obliga a los fieles a ayunar solo en dos jornadas durante la Cuaresma: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. En estas fechas, se establece que los adultos de entre 18 y 59 años deben realizar una sola comida completa al día, complementada por hasta dos colaciones pequeñas que, juntas, no equivalgan a otra comida completa, así lo explica el portal ACI Prensa.

Por otra parte, la abstinencia se refiere a renunciar a comer carne como un acto de penitencia. Esta práctica no implica una reducción cuantitativa de alimentos, sino una restricción en la que los fieles no consumen carnes de animales terrestres.

La abstinencia es obligatoria todos los viernes de Cuaresma y en días específicos como el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. A partir de los 14 años de edad, los católicos están obligados a cumplir este mandato, aun cuando no se aplique la norma de ayuno.

La diferencia entre ayuno y abstinencia es que el primero está orientado a limitar la cantidad de alimentos como sacrificio y conversión interior, mientras que la abstinencia se enfoca en eliminar ciertos alimentos, especialmente la carne, como gesto de expiación y recuerdo de la Pasión de Cristo.

Ambas prácticas buscan ayudar a los creyentes a centrar su atención en la oración, la limosna y la reflexión sobre la propia vida espiritual durante los cuarenta días anteriores a la Pascua.

