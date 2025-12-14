Métodos para retirar el tinte sin dañar el cabello

Resultados insatisfactorios, la búsqueda de un aspecto más natural o simplemente por el deseo de un cambio de look son motivos por los que las personas desean retirar el tinte del cabello, no obstante, no realizarlo de forma adecuada podría comprometer la salud del cabello.

En este escenario, aquí te presentamos algunos métodos para retirar el color sin sacrificar la fibra capilar.

¿Qué es un extractor de color y cómo se usa sin dañar el cabello?

Un extractor de color, también llamado removedor, disuelve las moléculas del tinte y suele aclarar hasta tres tonos sin recurrir a una decoloración agresiva. Según el blog de Garnier, es menos agresivo que la decoloración porque no oxida el tinte mediante peróxidos fuertes, pero exige cuidado en su aplicación.

Para usarlo con seguridad, lava tu cabello sin acondicionador para que la humedad facilite la acción, protege la línea frontal con crema hidratante, mezcla el activador y el oxidante exactamente como indica el empaque y aplica por mechones finos comenzando en la nuca.

Controla el tiempo de exposición, usa un gorro de baño si lo deseas y enjuaga con abundante agua tibia; posteriormente lava con un shampoo suave y coloca una mascarilla reparadora intensa.

Remedios caseros para remover el tinte del cabello

Los remedios caseros resultan menos agresivos para la cutícula del cabello, pero tardan más en mostrar resultados, según el blog de Moehair. Estos son los principales métodos que puedes hacer en casa:

Bicarbonato con shampoo: El bicarbonato con shampoo anticaspa actúa arrastrando pigmento con cada lavada. Aplica esta mezcla en todo el cabello, deja atuar durante 5 a 15 minutos y lava tu pelo como siempre.

Vinagre blanco: el vinagre blanco, por su acidez, ayuda a descomponer el tinte y aporta brillo a la melena. Mezcla partes iguales de vinagre y de agua, aplica en todo el cabello y cubre con un gorro. Deja actuar la mezcla de 15 a 20 minutos, posteriormente, enjuaga y lava tu melena.

Aceite de oliva: el aceite de oliva caliente (con precaución) nutre mientras atenúa el tono, por lo que su beneficio es doble: limpieza y nutrición. Debes aplicarlo de raíces a puntas y dejar durante 30 minutos. Luego, aclara y lava tu pelo como de costumbre.

Estos métodos caseros pueden requerir más de una aplicación para un retiro gradual del tinte.

¿Se puede quitar el tinte negro sin dañar el cabello?

Eliminar tintes muy oscuros, especialmente el negro, es más complicado y los resultados con removedores pueden ser limitados. El blog de Garnier alerta que métodos más agresivos —como mezclas de bicarbonato con agua oxigenada— pueden provocar fragilidad y pérdida de brillo en el cabello si no se manejan con cuidado.

Si decides experimentar, haz siempre una prueba en un mechón sin sobrepasar el límite de tiempo de colocación y después aplica tratamientos intensivos de proteínas y aceites. Para manchas de tinte en la piel, el bicarbonato con jabón o alcohol suele ser útil; en la ropa, actúa rápido con alcohol o en remojo en vinagre y agua.

Retirar un tinte sin maltratar el cabello exige equilibrio entre la practicidad y cuidado de la fibra capilar. ¿Qué método probarás primero?

