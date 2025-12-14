La preocupación por la privacidad digital ha aumentado en los últimos años, especialmente ante casos de espionaje informático, robo de datos y aplicaciones que solicitan permisos invasivos. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si tapar la cámara del teléfono es una medida de protección realmente útil. Aunque esta práctica es común (incluso entre especialistas en seguridad), conviene entender qué puede y qué no puede prevenir.Colocar una cinta, deslizador o accesorio sobre la cámara del celular sí puede evitar que alguien capte imágenes o video sin tu consentimiento, en caso de que el dispositivo esté comprometido por un software malicioso o una app con permisos indebidos.Sin embargo, esta medida tiene limitaciones importantes:En otras palabras: tapar la cámara protege únicamente de la captación de imágenes, pero no de otras formas de intrusión que suelen ser más frecuentes y más útiles para los atacantes.Los ciberataques que activan cámaras de forma remota existen, pero no suelen dirigirse a usuarios comunes. La mayoría de estos ataques:Por lo general, es mucho más probable que una aplicación mal configurada acceda a tus datos que que un atacante controle tu cámara a distancia.Aun así, muchos expertos recomiendan taparla como medida complementaria, no como la principal barrera de seguridad.Además de cubrir la cámara, existen prácticas más efectivas para evitar que tu dispositivo sea vulnerado:Es útil desactivar el acceso a cámara, micrófono, ubicación y almacenamiento en apps que no lo necesiten.Las actualizaciones suelen incluir parches contra vulnerabilidades que permiten el espionaje.Las redes públicas o sin contraseña pueden facilitar ataques de interceptación.La mayoría del malware móvil proviene de fuentes no verificadas.Contraseñas fuertes, huella o reconocimiento facial reducen el riesgo de acceso físico.Cubrir la cámara puede bloquear una vía de espionaje muy específica, pero no reemplaza las medidas de seguridad digital que realmente reducen riesgos.La mejor recomendación es usarlo como un apoyo adicional dentro de una estrategia más amplia de protección del dispositivo.BB