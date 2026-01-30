Menudo: esta es la mejor receta para preparar el menudo de los domingos

El menudo e s uno de los platillos típicos más populares de México, capaz de atraer la atención de toda la mesa gracias a su sabor intenso y su combinación de texturas . Ya sea acompañado de verdura o disfrutado solo, el menudo es una receta que, si se prepara correctamente, puede conquistar incluso al paladar más exigente.

Este guiso o sopa tradicional está elaborado principalmente con panza de res, aunque suele completarse con patas de res y maíz cacahuazintle. Todos los ingredientes se cuecen lentamente, permitiendo que sus sabores y propiedades se integren en un caldo lleno de riqueza y profundidad.

Además de ser delicioso, el menudo tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, lo que lo convierte en una excelente opción para iniciar el día. En muchas regiones del país también se consume como un remedio casero para la resaca.

Pese a todos sus beneficios, preparar un buen menudo es todo un arte que requiere paciencia y técnica . Si quieres aprender los trucos para lograr que la pancita quede en su punto exacto y sorprender a tu familia con un desayuno de domingo, sigue leyendo.

Ingredientes

3 libras de pancita de res cortada en tiras de 1 pulgada

1 paquete de Patas de res

1 cabeza pequeña de ajo, sin pelar

1 cebolla, pelada y cortada a la mitad

3 cucharaditas de sal, divididas

1 hoja de laurel

2 cucharaditas de orégano

4 chiles anchos secos, sin semillas ni tallos

3 chiles guajillo secos, sin semillas ni tallos

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal

2 tazas de caldo de carne

1 a 2 latas (15 onzas) de granos de maíz, escurridos y enjuagados

Preparación

1. Preparar la pancita:

Lava cuidadosamente la pancita de res bajo agua fría y escúrrela bien. Corta la pancita en tiras de aproximadamente 1 pulgada de ancho para facilitar su cocción y consumo.

2. Cocinar la pancita:

En una olla grande, coloca la pancita junto con las patas de res, la cabeza de ajo, la cebolla, 2 cucharaditas de sal, la hoja de laurel y el orégano. Cubre los ingredientes con agua, asegurándote de que el líquido quede al menos 2 pulgadas por encima de la pancita.

Lleva la olla a hervir a fuego medio-alto. Durante la ebullición, retira la espuma que se forme en la superficie. Reduce el fuego y cocina a fuego lento durante al menos 3 horas, hasta que la pancita y las patas de res estén tiernas y alcancen una temperatura interna de 160 ºF.

3. Preparar la salsa de chile rojo:

Mientras se cocina la pancita , tuesta los chiles secos en una sartén seca durante 10 a 15 segundos por cada lado , hasta que se inflen ligeramente y se vuelvan flexibles.

Coloca los chiles tostados en un tazón resistente al calor y vierte agua hirviendo sobre ellos. Cubre y deja reposar durante aproximadamente 10 minutos para que se ablanden.

4. Licuar la salsa:

Una vez blandos, escurre los chiles y colócalos en una licuadora junto con 2 dientes de ajo , la cucharadita restante de sal y un poco del caldo de la cocción de la carne. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Cuela la salsa directamente sobre la olla donde se cocina la pancita, manteniendo el fuego lento. Revuelve bien y ajusta la sazón con sal al gusto.

5. Incorporar el maíz:

Agrega los granos de maíz previamente escurridos a la olla. Cocina a fuego lento durante 30 minutos más, permitiendo que los sabores se integren completamente.

6. Servir:

Sirve caliente y acompaña con tus guarniciones favoritas: cubitos de cebolla, gajos de lima, chicharrones y bolillos.

El menudo es mucho más que un desayuno tradicional; es un platillo lleno de historia, sabor y nutrientes. Con paciencia y siguiendo los pasos correctos, cualquiera puede preparar una versión deliciosa que conquiste a toda la familia. Además, su preparación permite experimentar con sabores y guarniciones, haciendo de cada comida una experiencia única.

