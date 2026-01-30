El verano austral marca el instante en el que la Antártida se revela en toda su magnitud. Enero concentra como ningún otro mes las condiciones que definen una expedición verdaderamente completa: Mayor estabilidad climática, jornadas de luz casi ininterrumpida, intensa actividad de fauna y un acceso privilegiado a regiones remotas del continente blanco que el resto del año permanecen inaccesibles.

Durante estas semanas, las temperaturas oscilan entre –2°C y 5°C, un rango que favorece estancias más prolongadas en tierra y desembarcos frecuentes. A ello se suma un fenómeno único: Días que se extienden hasta 20 horas de luz natural, permitiendo explorar sin prisa, observar con detenimiento y aprovechar cada momento en un entorno donde el tiempo parece diluirse.

Enero es también el gran escenario de la vida salvaje antártica. Las colonias de pingüinos Gentoo, Adélie y Chinstrap se encuentran en plena actividad: Crías creciendo, adultos alimentándose y un constante tránsito entre el hielo y el mar. En paralelo, las aguas ricas en nutrientes atraen a ballenas que se aproximan a la costa, ofreciendo algunas de las mejores oportunidades de avistamiento de la temporada.

El deshielo estacional abre rutas y canales que amplían el mapa de exploración, haciendo posible llegar más lejos y multiplicar los desembarcos diarios. Es en este contexto donde PONANT Explorations despliega su enfoque expedicionario: Itinerarios diseñados para adaptarse al entorno, priorizando la salida a tierra siempre que las condiciones lo permiten y transformando cada jornada en una experiencia activa y profundamente inmersiva.

Uno de los viajes emblemáticos de esta época es Beyond the Antarctic Circle, a bordo de Le Commandant Charcot, el rompehielos híbrido de PONANT. Esta expedición recorre la Península Antártica, cruza el Círculo Polar Antártico y accede a latitudes poco exploradas, combinando navegación en hielo, exploraciones en zodiac y el confort de un barco concebido para operar en los confines del mundo.

Así transcurre un día real de expedición durante el mejor momento para descubrir la Antártida: Briefings diarios, desembarcos activos, navegación entre icebergs monumentales y encuentros cercanos con fauna en total libertad. Más que un mes en el calendario, enero es el punto exacto en el que todo converge para vivir la Antártida en su máxima expresión.

