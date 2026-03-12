Los gatos, a pesar de ser de las mascotas más populares, continúan siendo seres incomprendidos debido a que a mucha gente no les agradan. Esto se debe a que existen muchos mitos y prejuicios sobre estos animales.

La desinformación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gatos , ya que, según la opinión pública, los felinos son antipáticos, poco sociables y con una personalidad huraña, además de que traen mala suerte. Lo cierto es que nada de esto es verdad y los propietarios de estas mascotas lo pueden confirmar. A continuación te comentamos algunos de estos mitos.

¿Qué mitos se conocen sobre los gatos?

"Los gatos dan mala suerte"

Muchas personas asocian a los gatos como seres que representan al diablo, especialmente los felino de pelaje negro, pero esta creencia data de la Edad Media, cuando se pensaba que eran de mal agüero al pensar que cumplían mandatos de las brujas.

“Los gatos son traicioneros y agresivos”

Como cualquier animal, los gatos reaccionan cuando se sienten amenazados , y es que si son sorprendidos generalmente erizan su pelaje en señal de alarma. Sin embargo, esto solo sucede si te acercas a ellos de forma repentina e impulsiva. Por el contrario, al acercarse con cuidado y tranquilamente, puede que consigas hacerlo ronronear al acariciarlo.

“Los gatos son animales sucios”

En realidad, estos son de los animales más aseados si se mantiene su caja de arena limpia, sumando que se la pasan bañándose. La orina de los gatos es bastante penetrante, por lo que se recomienda esterilizarlos a temprana edad para evitar que marquen territorio en lugares inadecuados.

“Los gatos son desapegados y huraños”

Los dueños de gatos pueden corroborar que este hecho es completamente falso, pues, a pesar de que son animales muy independientes, son capaces de crear vínculos muy especiales con sus humanos y no querer despegarse ni un segundo de ellos.

“Los gatos causan infertilidad y abortos”

Probablemente esta sea una de las afirmaciones más graves y falsas. Ha sido un tema ampliamente tratado y estudiado en diversas investigaciones, en donde se ha comprobado que de ninguna manera su pelaje ocasiona estos problemas.

“Los gatos son animales rebeldes”

Muchas personas no están acostumbradas a educar y entrenar a sus mascotas. Es cierto que suele ser más sencillo si son adoptados desde pequeños, y que algunos gatos recogidos de la calle pueden ser huraños al principio, pero hay que entender que es cuestión de tiempo, paciencia y mucho cuidado para que poco a poco agarren confianza y se sientan más cómodos en su nuevo entorno.

