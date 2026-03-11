Miércoles, 11 de Marzo 2026

Profeco asegura que estas barras de chocolate NO son recomendables para niños

Se estudiaron diferentes chocolates bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se encargan de su regulación 

Los datos fueron rescatados de la edición más reciente de la Revista del Consumidor. UNSPLASH / T. BARBHUIYA

Luego de un arduo análisis efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el que se investigaron 31 barras de chocolate comercializadas en el mercado mexicano, con la finalidad de establecer cuáles son los más recomendables para el consumo de niñas y niños.

En su más reciente edición de la Revista del Consumidor, la Profeco compartió los resultados del análisis en el que se revisaron las normas de etiquetado, ingredientes y seguridad alimentaria. Se estudiaron diferentes barras de chocolate, como chocolate con leche, blanco, amargo e incluso versiones sin azúcar, bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se encargan de regularlas.

Asimismo, se analizaron otros aspectos como el contenido neto, el tipo de grasa que contiene, los niveles de azúcar, el contenido de cacao, la información nutrimental y si es que el producto contiene metales pesados dentro de su formulación.

La muestra de las barras estudiadas se divide así:

  • 14 chocolate con leche
  • 1 chocolate blanco
  • 4 chocolates con leche sin azúcar
  • 7 chocolates amargos u oscuros
  • 3 chocolates amargos sin azúcar
  • 2 chocolates semiamargo sin azúcar

El organismo logró identificar varios productos que contienen edulcorantes, que a su vez incluyen la advertencia en su etiquetado.

Estas son las barras de chocolate que NO son recomendables para infancias

Dentro de la información rescatada, se identificaron varias irregularidades como problemas en el etiquetado, información comercial incompleta, componentes que no concuerdan con las características del cacao, entre otras cosas.

Las barras de chocolate que no son aptas para el consumo de los niños son:

  • D’Meals: Chocolate con leche sin azúcar añadida
  • Stella: Chocolate con leche sin azúcar
  • Golden Hills: Chocolate amargo
  • M D D: Chocolate semiamargo sin azúcar añadida
  • Stella: Chocolate semiamargo sin azúcar
  • Golden Hills: Chocolate con leche
  • Lindt Lindor: Chocolate con leche
  • L’Atelier: Chocolate con leche
  • Vaquita la Original: Tablilla de chocolate con leche

