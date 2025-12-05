El dolor de espalda es uno de los padecimientos más comunes que afectan a las personas, especialmente a quienes trabajan. Un día cualquiera basta para que tocarse los zapatos o levantarse de la cama se convierta en una prueba. Los especialistas explican que más del 80% de las personas lo sentirán al menos una vez en la vida.

Este dolor normalmente sucede porque los músculos se tensan, los discos se desgastan o las exigencias del día a día se acumulan en la parte baja de la columna, que es justo la que más carga sostiene.

Este tipo de dolor suele aparecer en adultos entre 25 y 55 años, una etapa llena de rutinas rápidas, sillas con poco cariño por la espalda y jornadas que dejan poco espacio para moverse. Si a eso se suman el sedentarismo, el exceso de peso o un trabajo físico exigente, el riesgo aumenta. Y cuando ya se ha tenido un episodio, la posibilidad de que vuelva es aún mayor.

¿Qué hacer para reducir el dolor de espalda?

El calor como aliado del movimiento

Eso se traduce en algo tan valioso como recuperar un poco la movilidad. Pero conviene escuchar al cuerpo. Cuando la molestia viene acompañada de inflamación, el calor puede empeorarla. En esos casos, el frío es el que debería entrar en escena durante los primeros dos o tres días, antes de probar con lo cálido. No es necesario usar calor durante horas: entre 15 y 30 minutos pueden ser suficientes. El objetivo es que alivie y no que irrite la piel ni ocasione quemaduras. Si el malestar se intensifica, lo sensato es retirarlo y optar por otra medida.

Moverse también es tratamiento

Durante mucho tiempo se creyó que la espalda debía quedarse quieta para sanar. Hoy, los expertos de centros médicos en Estados Unidos coinciden en que el reposo total ya no es la primera opción. Si no hay señales de gravedad, permanecer activo es parte del proceso. Caminar con calma, levantarse cada tanto y cambiar de postura son gestos que ayudan a que el cuerpo no pierda flexibilidad ni fuerza.

Hay restricciones temporales que importan para no agravar el problema. Evitar levantar peso, girar de manera brusca o hacer esfuerzos intensos mientras el dolor está reciente es una buena regla para los primeros días.

Te puede interesar: Conoce cuáles son los mejores tés que debes tomar en temporada de frío

La espalda también se protege con decisiones pequeñas. Mantener una postura correcta al sentarse, apoyar bien los pies en el suelo, usar una silla que cuide la zona lumbar y elegir un colchón que no se hunda ayudan a distribuir la carga. Dormir boca arriba o de lado, con apoyo en las piernas, puede aliviar la presión que se acumula en la parte baja. La salud también pasa por la balanza: cuando el peso es mayor, la columna trabaja de más. Fumar tampoco ayuda, porque reduce el flujo sanguíneo hacia los discos que amortiguan la espalda. Incluso el estrés juega un papel silencioso, tensando lo que ya duele.

Ejercicio para fortalecer por dentro

Hay un punto en que el alivio se construye con constancia. La Clínica Mayo recomienda ejercicios sencillos para hacer en casa que fortalecen el abdomen, dan estabilidad y cuidan la columna. Movimientos como acercar las rodillas al pecho, elevar ligeramente las caderas en el suelo o estirar la espalda como si fuera un gato mejoran la flexibilidad y la fuerza. Caminar, nadar o pedalear también son aliados que no exigen demasiado al inicio.

Con el tiempo, los músculos se vuelven más resistentes y cada gesto cotidiano deja de ser un desafío. El dolor de espalda no tiene por qué instalarse para siempre. A veces, la salida comienza por un hábito que cualquiera puede aplicar: un poco de calor donde más duele, algo de movimiento y pequeñas mejoras en lo que hacemos todos los días. La espalda, tarde o temprano, lo agradecerá.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS