Al momento de elegir una manicura duradera y estética, dos de las opciones más solicitadas en los salones son el gelish y el rubber. Aunque a simple vista pueden parecer similares, cada técnica tiene características específicas que influyen en el acabado, la resistencia y el cuidado de la uña natural. Conocer sus diferencias permite tomar una mejor decisión según las necesidades y el estilo de vida de cada persona.El gelish es un esmalte en gel que se aplica de forma similar al esmalte tradicional, pero que requiere curado en lámpara UV o LED. Su principal ventaja es el acabado uniforme y brillante, así como su duración, que suele ir de dos a tres semanas sin descascararse.Este tipo de manicura es ideal para quienes buscan color intenso, diseños definidos y un resultado ligero sobre la uña. Sin embargo, el gelish no aporta estructura ni grosor adicional, por lo que se recomienda en uñas naturales que ya sean firmes y resistentes.El rubber (o rubber base) es una base de consistencia más espesa que combina esmalte y refuerzo. Además de aportar color, su función principal es fortalecer la uña natural, corrigiendo imperfecciones y brindando mayor soporte.Gracias a su flexibilidad, el rubber se adapta mejor a uñas delgadas, frágiles o quebradizas, ayudando a prevenir rupturas. Su duración suele ser similar o incluso mayor a la del gelish, y también se cura en lámpara. El acabado puede ser natural o pulido, dependiendo del diseño elegido.Una de las principales diferencias radica en la estructura. Mientras el gelish es más ligero y decorativo, el rubber actúa como una capa protectora que aporta grosor y resistencia. En cuanto a la finalidad, el gelish se enfoca en la estética y el color, y el rubber en el cuidado y fortalecimiento de la uña.También varía la recomendación de uso: el gelish es ideal para uñas sanas, mientras que el rubber resulta más conveniente para quienes presentan uñas débiles o con tendencia a romperse.No existe una respuesta única. La elección entre gelish o rubber depende del estado de la uña, del resultado deseado y del mantenimiento que se esté dispuesto a realizar. Ambas técnicas ofrecen acabados profesionales y duraderos cuando se aplican correctamente y con productos de calidad.Antes de decidir, lo más recomendable es consultar con un especialista en manicura, quien podrá evaluar las uñas y sugerir la opción más adecuada para mantenerlas saludables y estéticamente cuidadas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB