Al momento de elegir una manicura duradera y estética, dos de las opciones más solicitadas en los salones son el gelish y el rubber. Aunque a simple vista pueden parecer similares, cada técnica tiene características específicas que influyen en el acabado, la resistencia y el cuidado de la uña natural. Conocer sus diferencias permite tomar una mejor decisión según las necesidades y el estilo de vida de cada persona.

¿Qué es el gelish?

El gelish es un esmalte en gel que se aplica de forma similar al esmalte tradicional, pero que requiere curado en lámpara UV o LED. Su principal ventaja es el acabado uniforme y brillante, así como su duración, que suele ir de dos a tres semanas sin descascararse.

Este tipo de manicura es ideal para quienes buscan color intenso, diseños definidos y un resultado ligero sobre la uña. Sin embargo, el gelish no aporta estructura ni grosor adicional, por lo que se recomienda en uñas naturales que ya sean firmes y resistentes.

CANVA

¿Qué es el rubber?

El rubber (o rubber base) es una base de consistencia más espesa que combina esmalte y refuerzo. Además de aportar color, su función principal es fortalecer la uña natural, corrigiendo imperfecciones y brindando mayor soporte.

Gracias a su flexibilidad, el rubber se adapta mejor a uñas delgadas, frágiles o quebradizas, ayudando a prevenir rupturas. Su duración suele ser similar o incluso mayor a la del gelish, y también se cura en lámpara. El acabado puede ser natural o pulido, dependiendo del diseño elegido.

Diferencias clave entre gelish y rubber

Una de las principales diferencias radica en la estructura. Mientras el gelish es más ligero y decorativo, el rubber actúa como una capa protectora que aporta grosor y resistencia.

En cuanto a la finalidad, el gelish se enfoca en la estética y el color, y el rubber en el cuidado y fortalecimiento de la uña.

También varía la recomendación de uso: el gelish es ideal para uñas sanas, mientras que el rubber resulta más conveniente para quienes presentan uñas débiles o con tendencia a romperse.

CANVA

¿Cuál es mejor opción?

No existe una respuesta única. La elección entre gelish o rubber depende del estado de la uña, del resultado deseado y del mantenimiento que se esté dispuesto a realizar. Ambas técnicas ofrecen acabados profesionales y duraderos cuando se aplican correctamente y con productos de calidad.

Antes de decidir, lo más recomendable es consultar con un especialista en manicura, quien podrá evaluar las uñas y sugerir la opción más adecuada para mantenerlas saludables y estéticamente cuidadas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

