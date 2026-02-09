¿Qué significan los tenis colgados en los cables de luz?

En cualquier ciudad del país es común ver calzado colgado del enramado público de cables de luz y de servicios. A continuación te contamos la historia de este símbolo que se ha convertido en insignia de la vida metropolitana en México. Aunque cabe destacar que los tenis colgados también han sido encontrados en otras latitudes del mundo.

Los zapatos y tenis colgados en el cablerío de las ciudades se han convertido en puntos distintivos del paisaje urbano, especialmente en colonias y barrios populares y en aquellas que no tengan instalación eléctrica subterránea.

Hay diversas acepciones a este símbolo urbano. Quizá la más aceptada en México tenga que ver con una frase igual o más popular que la imagen: las personas que mueren "cuelgan los tenis".

El colgado de los tenis se realizará por familiares o amigos que escogen los tenis preferidos del difunto y los colocan en algún poste con cable cercano a su hogar. La elección del calzado también puede derivarse de que se cuelguen los tenis o zapatos que hayan utilizado más en vida.

De esta forma, según la tradición, el alma del difunto estará más cerca del cielo y tendrá su calzado favorito para llegar a la eternidad.

Sin embargo, también hay un par de acepción siniestra respecto a esta situación. Se habla de que en Estados Unidos, al ver tenis colgados, se daría por entendido que una persona cayó una víctima de grupos criminales que rondan la zona y muestran como "trofeo" estos objetos para advertir de la situación en las cuadras respecto al control de pandillas.

Por otro lado, también en el país vecino, se ha investigado y estudiado la posibilidad de que unos tenis colgados indiquen el punto de venta de drogas.

Dentro de los significados "felices" que se le añaden a esta acción se encuentra la indicación de una graduación un matrimonio o incluso los hombres que sostuvieron relaciones sexuales en su primera ocasión.

Podemos acordar que, como muchas palabras, los tenis colgados de un cable tienen distintas acepciones que funcionarán de maneras distintas de acuerdo con el contexto por el que estén rodeados.

