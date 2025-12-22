10 alimentos para bajar el azúcar en la sangre en tiempo récord

Es bien sabido que existen muchos alimentos que elevan los niveles de azúcar en la sangre, algo que es muy peligroso en personas con ciertas condiciones médicas, como prediabetes, diabetes, entre otras.

Asimismo, son varios los factores que afectan el azúcar en la sangre, como el peso, la actividad física, el estrés e incluso la genética. Por esta razón, es indispensable cuidar la dieta y llevar un menú balanceado que no afecte estas condiciones.

En este sentido, mientras algunos alimentos contienen excesos de azúcar añadida y carbohidratos que afectan a la salud, hay muchos otros que ayudan a optimizar su control, a la vez de que son bastante saludables. A continuación te compartimos cuáles son.

Alimentos que ayudan a disminuir el azúcar en la sangre

Brócoli

El sulforafano es un tipo de isotiocianato que tiene propiedades para reducir el azúcar en la sangre. Este es un químico vegetal que se produce al picar o masticar el brócoli , y posee efectos antidiabéticos, ayudando a mejorar la resistencia a la insulina y a reducir la glucosa en la sangre.

Mariscos

El pescado, moluscos y demás mariscos, son una gran fuente de proteína, grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Calabaza y semillas de calabaza

La calabaza es rica en fibra y antioxidantes, dos componentes que son ideales para regular el azúcar en la sangre. Incluso, la calabaza es utilizada como un remedio tradicional en personas que padecen de diabetes.

Por su parte, las semillas de calabaza están llenas de grasas y proteínas saludables. Según estudios, consumir 2 onzas de semillas de calabaza puede reducir el azúcar en la sangre hasta un 35% , después de comer.

Nueces

Un estudio comprobó que consumir nueces, almendras y cacahuate a lo largo del día, ayuda a reducir los niveles de glucosa, tanto en ayunas como después de comer.

En sí, las dietas en las que predominan los frutos secos en una ingesta de 2 onzas diarias, en promedio, reducen la glucosa y la hemoglobina A1c.

Frijoles y lentejas

Los frijoles y lentejas contienen nutrientes como fibra, proteína y magnesio, ayudando a reducir el azúcar en la sangre. Asimismo, se ha demostrado que consumir estas legumbres puede prevenir el desarrollo de diabetes en un futuro.

Semillas de chía

Las semillas de chía, además de controlar la glucosa, también mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen el riesgo de enfermedades como la diabetes y el colesterol alto.

Col rizada

La col rizada suele ser nombrada como un “superalimento ”, ya que está repleta de compuestos como fibra, antioxidantes flavonoides, entre otros, que reducen los niveles de azúcar.

Aguacate

El aguacate es uno de los alimentos preferidos por muchas personas, porque además de ser delicioso, ofrece beneficios significativos gracias a sus grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales entre otras cosas.

Avena

Incluir la avena en la dieta puede traer muchos beneficios por su contenido de fibras soluble. Se recomienda beber, antes de comer, 200 ml de agua mezclada con 27 gramos de salvado de avena para reducir los niveles de glucosa en la sangre.

Cítricos

A pesar de que muchos de los cítricos son dulces, estas frutas son ideales para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Estas contienen compuestos vegetales como la naringenina; un polifenol con grandes propiedades antidiabéticas.

