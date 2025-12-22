Licuado de papaya y avena: ¿Cómo prepararlo y para qué sirve?

Los licuados son una de las mejores opciones para integrar frutas y vegetales en la dieta diaria. Además de que son deliciosos, tienen muchos beneficios dependiendo de los ingredientes.

Uno de estos licuados es el de papaya con avena, una opción perfecta para disfrutar durante las mañanas y comenzar el día con bienestar y energía. A continuación te contamos todos sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios del licuado de papaya con avena?

Mejora la digestión: La avena contiene fibra soluble, lo que promueve una digestión saludable. Por su parte, la papaya contiene papaína, una enzima que facilita la digestión, mejora la absorción de nutrientes en el intestino y previene el estreñimiento.

Ayuda a controlar el peso: La fibra presente en la avena brinda una sensación de saciedad, aspecto que ayuda a controlar el apetito y evitar comer en exceso.

La fibra presente en la avena brinda una sensación de saciedad, aspecto que ayuda a controlar el apetito y evitar comer en exceso. Fortalece el sistema inmune: Ambos ingredientes son ricos en nutrientes esenciales para el bienestar. Contienen vitaminas del complejo B, vitamina C, entre otras cosas que ayudan a fortalecer el sistema inmune.

¿Cómo se prepara el licuado de papaya con avena?

Ahora que conoces los beneficios que aporta esta bebida, te compartimos una receta fácil y rápida para preparar licuado de papaya con avena para que disfrutes de todos sus nutrientes.

Ingredientes:

½ taza de hojuelas de avena integral

1 taza de papaya pelada y picada en cuadritos

½ plátano

1 taza de bebida vegetal

1 cucharada de miel

Preparación:

Agregar todos los ingredientes a la licuadora

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea de consistencia suave

Servir y disfrutar

Se recomienda tomar este licuado durante las mañanas para aprovechar al máximo sus nutrientes e iniciar el día con energía.

