Los frutos cítricos para quitar el olor de orines de mi gato rápido y sin gastar dinero

Los gatos son de las mascotas domésticas más queridas por miles de personas en todo el mundo, pues brindan cariño, ternura y excelente compañía, además de que son animales muy independientes.

No obstante, hay una característica de los mininos que no es tan agradable: son demasiado territoriales. Esto quiere decir que, especialmente los gatos machos, pueden llegar a rociar orina en las paredes, muebles, puertas y demás superficies.

Antes de reprender a tu mascota, debes de entender las razones detrás de este comportamiento. A continuación te explicamos.

¿Por qué los gatos rocían orina?

Como ya se mencionó, el territorio es sumamente importante para los gatos, sobre todo en su hogar.

Cuando están contentos, estos felinos marcan su territorio usando las glándulas de las mejillas, encima de los ojos sobre el mentón y suelen frotarse con suavidad, ya sea en tus piernas, en los muebles y en otras superficies. Este tipo de marca no causa ningún inconveniente y su olor es casi imperceptible. Asimismo, esta marca es señal de que tu hogar es un lugar seguro y amoroso en el que tu minino se siente cómodo y feliz.

Por otro lado, los gatos también marcan su territorio rociando orina, especialmente al aire libre, donde puede haber “competencia” con otros gatos; en lugar de frotar su cara, rocían orina, la cual tiene su propio olor característico.

Este rocío contiene información como la edad, el sexo, la salud y los límites del territorio del felino. Es por eso que suelen rociar a la altura de la nariz, para que otros gatos puedan percibirlo al pasar por ahí. El rocío de orina también comunica su disponibilidad de apareamiento.

¿Por qué mi gato orina dentro de casa?

Que los gatos rocíen orina dentro de casa es una historia muy diferente. Esto puede indicar que tu michi está ansioso por algo y tiene la necesidad de marcar su territorio.

Pueden rociar puertas, paredes, cortinas, etc., ya que tal vez se sienten amenazados y necesitan aumentar su confianza. Es muy importante no reprenderlo ni alzarle la voz, porque esto podría aumentar su ansiedad y estrés, empeorando el problema.

Se recomienda acudir con un veterinario para descartar que este comportamiento sea alguna causa médica o por estrés del animal, en especial si se tienen varios gatos machos en casa.

Otras causas pueden ser:

Tu gato puede sentirse intimidado

Has adoptado o perdido otro gato

Hay muebles nuevos o redecoración

Te acabas de mudar

Remedios caseros para eliminar el olor de orina de gato

Existen varios remedios caseros para eliminar el molesto y penetrante olor de orina de gato. Sin embargo, utilizar frutas cítricas es uno de los más efectivos y económicos.

El aroma de los cítricos puede ocultar muy bien el olor de pipí de gato. Puedes usar aceite cítrico o cáscaras de limón o naranja.

Es muy importante no utilizar el aceite cítrico en tejidos ni superficies delicadas, ya que puede mancharlas de grasa en lugar de ayudar a quitar el olor.

Este remedio es tan efectivo porque los gatos odian el olor de las frutas cítricas , haciendo que se mantengan alejados de los lugares que huelan a limón, naranja y demás cítricos.

