Cómo eliminar el olor a orina del baño de tu hogar en tiempo récord y casi sin gastar dinero

La limpieza del baño es un asunto de primera necesidad y sabemos que hay a quienes les parece un tema complejo, por ello te compartimos una lista de consejos que van desde la ventilación hasta pequeños cambios para mejorar tu calidad de vida.

Hoy vamos a repasar algunos tips para que mantener un ambiente agradable y sobre todo limpio.

El poder del vinagre y el bicarbonato

Algunos limpiadores no logran remover todo el sarro que se acumula en la taza del baño y en ocasiones, esta es la causa del olor.

Asear el inodoro con vinagre y bicarbonato para eliminar malos olores del baño. CANVA.

La formula perfecta para la mejor limpieza, inicia por desinfectar el inodoro, los resultados son casi inmediatos.

Te recomendamos aplicar la mezcla de bicarbonato de sodio, agua y vinagre en la zona que quieres limpiar y dejarla actuar por 20 minutos. Luego talla y enjuaga.

La importancia de ventilar adecuadamente

Una de las soluciones más populares en la actualidad es la instalación de un ventilador extractor, ya sea en el techo o en la parte superior de una pared. Este dispositivo debe encenderse después de utilizar el inodoro, ya que ayuda a expulsar el aire viciado y la humedad acumulada.

La ventilación es clave en cómo eliminar malos olores del baño. CANVA / ARCHIVO

De igual forma, mantener la puerta y las ventanas abiertas permite la circulación del aire y evita la concentración de olores desagradables. Esto resulta especialmente importante si se toma una ducha con agua caliente, ya que el vapor favorece la aparición de moho.

La importancia de revisar las tuberías

En muchos casos, el origen del hedor no está en el inodoro ni en la falta de ventilación, sino en los sifones y las tuberías. Para combatir este problema, existe un método casero sencillo y eficaz.

Si quieres eliminar malos olores del baño encárgate de la tubería. CANVA / ESPECIAL

Calienta medio litro de agua y, cuando llegue al punto de ebullición, añade una pastilla de levadura hasta que se disuelva por completo. Luego, vierte la mezcla en el sifón y déjala actuar durante toda la noche. Este procedimiento ayuda a neutralizar los olores que se generan en las cañerías.

Un ambientador casero como aliado

Otro truco para eliminar malos olores del baño prepara un ambientador casero. CANVA

Otro truco útil para mantener el baño fresco es preparar un ambientador casero. Basta con mezclar tres partes de agua, una parte de vodka y unas gotas de aceite esencial en un atomizador. También se puede sustituir el vodka por alcohol puro y añadir vinagre blanco. Esta mezcla puede utilizarse después de usar el baño o la cabina de ducha, ayudando a mantener un aroma agradable.

TG