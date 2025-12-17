¿Cuánto sube el consumo de alcohol durante las fiestas de diciembre?

Durante diciembre, el consumo de alcohol registra un aumento significativo, atribuido principalmente a los festejos de fin de año, como la Navidad y la víspera de Año Nuevo.

El Gobierno de México señala que diversos estudios han documentado la tendencia a ingerir una mayor cantidad de bebidas alcohólicas no solo durante las festividades decembrinas, sino también en fines de semana y otros días festivos.

Desde la antigüedad, las celebraciones de esta época han estado ligadas a la ingesta de bebidas embriagantes. No obstante, en la actualidad esta conducta influye directamente en el incremento del riesgo de sufrir una emergencia.

En este contexto, las autoridades llaman a moderar el consumo durante la cena navideña, así como en posadas y reuniones entre amigos y familiares.

¿Cuánto incrementa el consumo de alcohol en diciembre?

El consumo de alcohol durante diciembre puede elevarse hasta un 60% en comparación con otros meses. En algunos hogares, los festejos comienzan desde el 12 de diciembre, con el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, por lo que la ingesta de alcohol puede alcanzar niveles excesivos que, según especialistas, en un adulto se considera de al menos 60 gramos de alcohol en una sola sesión, lo que equivale a cinco bebidas estándar.

En esta época, autoridades de salud y seguridad en México, así como organismos internacionales, advierten sobre el riesgo de conducir después de consumir bebidas alcohólicas, una de las principales causas de accidentes graves y muertes en carretera.

Por ejemplo, datos de la Cruz Roja Mexicana indican que la atención de urgencias por incidentes automovilísticos aumenta hasta un 70% durante la temporada navideña.

Por su parte, Verónica Lozano Morales, directora del Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación de las Adicciones (CEPRA), señala que: “Este aumento en el consumo de alcohol durante el mes de diciembre tiene un costo muy alto para las y los mexicanos. Estudios hospitalarios han documentado que aproximadamente 30% de las personas atendidas por lesiones en servicios de urgencias habían ingerido alcohol en las horas previas al evento, lo que duplica el riesgo de presentar lesiones graves que ameritan hospitalización. Otros estudios indican que una proporción significativa de los traumatismos y eventos violentos atendidos en unidades de salud ocurre durante fines de semana, noches y periodos festivos, momentos en los que aumenta el consumo de alcohol”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo de alcohol disminuye la concentración, la coordinación y la capacidad para juzgar distancias y velocidades, funciones indispensables para conducir un vehículo. El riesgo de sufrir un accidente aumenta de forma significativa, incluso cuando el nivel de alcohol en la sangre es bajo.

Además, la OMS estima que el alcohol está involucrado en hasta el 28% de los traumatismos por siniestros viales en el mundo, los cuales son prevenibles.

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas también se relaciona con el incremento de incidentes de violencia interpersonal y otras complicaciones clínicas.

Con información de Jalisco Alerta

