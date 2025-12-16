Martes, 16 de Diciembre 2025

¿Cómo eliminar el olor a madera de un mueble sin mucho esfuerzo?

Formas sencillas de eliminar olores en muebles de madera, y con productos que podemos encontrar en casa

Mantener el mueble en un lugar ventilado es esencial para evitar malos olores y humedad. CANVA

Los muebles de madera suelen desprender un olor característico y natural, que puede ser agradable (cuando se trata de cedro, sándalo) o desagradable (si hay presencia de humedad, moho, químicos por falta de ventilación), y se torna más molesta si dicho olor es muy fuerte que llegan a impregnarse en la ropa. 

Si has pasado por esto y deseas retirar ese olor, te damos la siguientes formas para hacerlo. 

Ventila los muebles de forma natural

La forma más práctica de suavizar el olor es ventilar bien los muebles, es muy útil si estos son nuevos:

  • Deja las puertas y cajones abiertos varios días seguidos, sin contenido en su interior.
  • Sitúa el armario en una estancia bien ventilada, con ventanas abiertas para favorecer la entrada y circulación del aire, puedes usar un ventilador para acelerar el proceso.
  • Además de ventilarlos, también un poco de sol puede beneficiar.

Limpieza con productos naturales

Limpia el interior y exterior del mueble con productos naturales, así evitas dañarlo

  • Usa un paño limpio de algodón o microfibra humedecido en una mezcla de agua tibia y vinagre blanco para limpiar todas las superficies, el vinagre es un desodorante y desinfectante natural.
  • Seca inmediatamente con otro paño limpio y seco, y vuelve a ventilarlo para evitar que la madera absorba humedad.  
CANVA 
Para absorber olores

  • Usa bicarbonato de sodio, espolvorea sobre la madera, deja actuar unas horas o toda la noche y aspira
  • El carbón activado, café molido o granos de café: coloca recipientes o bolsitas con estos materiales dentro de cajones o armarios para olores fuertes.
  • La lavanda seca o hierbas aromáticas son otra opción que además de eliminar el olor, pueden llegar a perfumar la ropa de manera natural.
  • Arroz con aceites esenciales; en pequeñas bolsas de tela llénalas de arroz y agrega unas gotas de tu aceite esencial cítrico favorito. Coloca estas bolsitas dentro del mueble para absorber la humedad y dejar una fragancia agradable.

Mantenimiento de los muebles

  • Es muy importante que evites la humedad y llenarlo en exceso, para que el aire circule correctamente. Considera usar un deshumidificador en la habitación si el ambiente es muy húmedo.
  • Mantén ventilado el mueble con regularidad, abriendo las puertas o cajones de vez en cuando para evitar que se concentre el olor, sobre todo si se trata de muebles nuevos o muy viejos que han estado cerrados por mucho tiempo.
  • Sustituye periódicamente los absorbentes que utilices en el interior. 
  • También puedes considerar usar pastillas de jabones aromáticos, dentro de los cajones puede ayudar a mantener un aroma fresco en la ropa y el mueble. 
  • Usa barnices o selladores para proteger la madera. 

