¿Cómo eliminar el olor a madera de un mueble sin mucho esfuerzo?

Los muebles de madera suelen desprender un olor característico y natural, que puede ser agradable (cuando se trata de cedro, sándalo) o desagradable (si hay presencia de humedad, moho, químicos por falta de ventilación), y se torna más molesta si dicho olor es muy fuerte que llegan a impregnarse en la ropa. Si has pasado por esto y deseas retirar ese olor, te damos la siguientes formas para hacerlo. La forma más práctica de suavizar el olor es ventilar bien los muebles, es muy útil si estos son nuevos:Limpia el interior y exterior del mueble con productos naturales, así evitas dañarlo* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *KR