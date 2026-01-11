La esterilización es uno de los procedimientos veterinarios más recomendados para perros y gatos, ya que ayuda a prevenir enfermedades, controla la sobrepoblación y puede mejorar el comportamiento. Sin embargo, es común que muchos tutores noten un aumento de peso en sus mascotas después de la cirugía, lo que genera dudas y preocupación. Este cambio no ocurre por casualidad, sino como resultado de varios factores fisiológicos y de hábitos.

Uno de los principales motivos es la alteración hormonal que se produce tras la esterilización. Al disminuir las hormonas sexuales, el metabolismo del animal tiende a volverse más lento, lo que significa que necesita menos energía para realizar sus actividades diarias. Si la cantidad de alimento que recibe se mantiene igual que antes del procedimiento, el exceso de calorías comienza a almacenarse en forma de grasa.

A esto se suma que muchas mascotas reducen su nivel de actividad después de la cirugía. Aunque la recuperación es temporal, en algunos casos el hábito de hacer menos ejercicio se prolonga. Menos movimiento, combinado con una dieta sin ajustes, favorece el aumento de peso de manera progresiva.

Otro factor importante es la alimentación. Algunos dueños, sin darse cuenta, incrementan las porciones o la frecuencia de premios como una forma de consentir a su mascota tras la operación. Además, no todos los alimentos comerciales están formulados para animales esterilizados, que tienen necesidades energéticas distintas a las de aquellos que no han pasado por el procedimiento.

El aumento de peso después de la esterilización no es inevitable ni irreversible. Con una dieta adecuada, porciones controladas y actividad física regular, las mascotas pueden mantener un peso saludable. Muchos veterinarios recomiendan cambiar a alimentos específicos para animales esterilizados, ya que contienen menos calorías y un balance nutricional adaptado a esta etapa.

Si tu mascota subió de peso tras la esterilización, lo más probable es que se deba a cambios hormonales, menor gasto energético y hábitos alimenticios sin ajustar. Con seguimiento veterinario y pequeños cambios en su rutina, es posible prevenir el sobrepeso y asegurar una vida larga y saludable para tu compañero.

