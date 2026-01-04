Así puedes evitar la contaminación cruzada y cuidar tu salud y la de tu familia

La contaminación cruzada es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, y suele darse por falta de higiene en la cocina.

Los alimentos crudos pueden contener una variedad de bacterias u otros microorganismos patógenos, por lo que su manejo debe ser delicado para evitar que estos lleguen a nuestras manos, utensilios de cocina, trapos y tablas para picar.

¿Qué es la contaminación cruzada?

De acuerdo con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, la contaminación cruzada se produce cuando los microbios patógenos, generalmente bacterias, u otras sustancias ajenas, como los alérgenos, se transfieren de manera no intencional de un alimento a otro alimento a través de las manos, cuchillos, trapos, tablas, superficies, entre otros, con efectos perjudiciales.

Esta contaminación puede provocar la ingesta accidental de dichos patógenos, los cuales suelen desencadenar toxiinfecciones alimentarias.

¿Cómo se produce la contaminación cruzada?

La contaminación cruzada se produce de diversas maneras, por lo que es importante tener

cuidado al momento de manipular alimentos crudos.

Las principales maneras de generar contaminación cruzada cuando se cocina son:

Por contacto directo entre un producto crudo y un producto cocinado.

Por contacto indirecto, es decir, a través de las manos del manipulador o mediante material de cocina, como utensilios, trapos o, por ejemplo, al cortar con el mismo cuchillo un pollo crudo y una lechuga limpia.

¿Cómo evitar la contaminación cruzada?

Evitar la contaminación cruzada al momento de cocinar sí es posible. Únicamente se necesita mantener la higiene en la cocina y en el proceso de preparación de alimentos, como lo siguiente:

Lavarse las manos a menudo, sobre todo después de manipular alimentos crudos.

Separar siempre los alimentos crudos de los alimentos cocinados y también de los que se consumirán crudos y ya están limpios (como ensaladas o frutas).

Utilizar utensilios diferentes (tenedores, cuchillos, platos, tablas, etc.) para manipular cada alimento.

Limpiar las superficies y utensilios de cocina antes de utilizarlos y, especialmente, después de manipular alimentos crudos, como carne, pescado, huevos, pollo, entre otros.

Evitar el uso de trapos. De preferencia ocupar papel de un solo uso.

Cocinar bien los alimentos de origen animal.

Lavar las frutas y verduras, especialmente si se comen crudas.

Dentro del refrigerador: conservar los alimentos crudos y los cocinados en espacios separados y en recipientes tapados para evitar la contaminación entre ellos.

MB



