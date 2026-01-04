Así puedes evitar la contaminación cruzada y cuidar tu salud y la de tu familia

La contaminación cruzada es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, y suele darse por falta de higiene en la cocina.Los alimentos crudos pueden contener una variedad de bacterias u otros microorganismos patógenos, por lo que su manejo debe ser delicado para evitar que estos lleguen a nuestras manos, utensilios de cocina, trapos y tablas para picar.De acuerdo con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, la contaminación cruzada se produce cuando los microbios patógenos, generalmente bacterias, u otras sustancias ajenas, como los alérgenos, se transfieren de manera no intencional de un alimento a otro alimento a través de las manos, cuchillos, trapos, tablas, superficies, entre otros, con efectos perjudiciales.Esta contaminación puede provocar la ingesta accidental de dichos patógenos, los cuales suelen desencadenar toxiinfecciones alimentarias.La contaminación cruzada se produce de diversas maneras, por lo que es importante tener cuidado al momento de manipular alimentos crudos.Las principales maneras de generar contaminación cruzada cuando se cocina son:Evitar la contaminación cruzada al momento de cocinar sí es posible. Únicamente se necesita mantener la higiene en la cocina y en el proceso de preparación de alimentos, como lo siguiente:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB