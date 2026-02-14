Lo que nunca debes hacer si padeces insomnio

El insomnio es un trastorno que afecta a la mayoría de las personas en alguna etapa de sus vidas y, si se enfrenta, existen algunos hábitos que deberían ser erradicados a fin de poder terminar con esta molestia que, además, puede acarrear problemas de salud. Toma nota:

La Clínica Mayo señala que despertarse en medio de la noche, sin poder lograr otra vez el sueño, se denomina "insomnio" y es un problema frecuente entre las personas. Por lo regular, ocurre cuando existe un periodo de estrés . ¿Qué hacer si se enfrenta a este problema?

Para permanecer dormido a lo largo de toda la noche, se pueden llevar a cabo ciertas actividades a fin de aliviar el insomnio:

Adopta una rutina tranquila y relajante a la hora de acostarte . Por ejemplo, bebe una taza de té sin cafeína, toma una ducha caliente o escucha música suave. Evita el uso prolongado de dispositivos electrónicos con pantalla, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y libros electrónicos antes de acostarte.

Relaja el cuerpo . El yoga suave o la relajación muscular progresiva pueden aliviar tensiones y ayudar a que los músculos tensos se relajen.

Crea un ambiente propicio para dormir en tu dormitorio . Mantén la luz, el ruido y la temperatura en niveles agradables que no alteren tu descanso. En tu dormitorio, no hagas otras actividades que no sean dormir o tener relaciones sexuales. Esto ayudará a tu cuerpo a saber que esta habitación es para dormir.

No tengas relojes a la vista en tu dormitorio . Mirar un reloj provoca estrés y hace que sea más difícil volver a conciliar el sueño si te despiertas durante la noche.

Evita tomar cafeína después del mediodía y limita el consumo de alcohol a 1 copa varias horas antes de la hora de dormir . Tanto la cafeína como el alcohol pueden interferir en el sueño.

Evita fumar . Además de que fumar es un riesgo importante para la salud, el consumo de nicotina puede interferir en el sueño.

Haz ejercicio de forma regular . Pero recuerda que hacer ejercicio demasiado cerca de la hora de dormir puede interferir en el sueño.

Ve a la cama solo cuando tengas sueño . Si no tienes sueño a la hora de dormir, haz algo relajante que te ayude a serenarte.

Despiértate a la misma hora todos los días . Si te quedaste despierto por más tiempo durante la noche, resiste el impulso de dormir hasta más tarde.

Evita tomar siestas durante el día . Tomar siestas puede perjudicar el ciclo de sueño.

Si te despiertas y no puedes volver a conciliar el sueño dentro de un lapso aproximado de 20 minutos, levántate . Ve a otra habitación y lee, o haz actividades tranquilas hasta que tengas sueño.

Aunque es importante recordar que, en algunos casos, el insomnio es consecuencia de una enfermedad, como la apnea del sueño, el síndrome de las piernas inquietas o el dolor crónico, o de algún trastorno de la salud mental, como la depresión. Tal vez sea necesario tratar una de estas afecciones ocultas para que el insomnio mejore. Además, tratar el insomnio puede ayudar a que los síntomas de la depresión mejoren más rápidamente.

Pero si se continúa teniendo problemas para dormir, es necesario consultar a un médico. A fin de determinar la causa y el mejor tratamiento para el insomnio, es posible que se deba consultar a un especialista en trastornos del sueño. El médico puede recetar medicamentos y hacer probar otras estrategias para normalizar el patrón de sueño. Según cuál sea la causa del insomnio, una derivación a un profesional de la salud mental puede ser de ayuda para algunas personas.

Con información de la Clínica Mayo

