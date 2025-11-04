La mesa está puesta en "Los Mochis Culinary Fest"

Creatividad, sabor y tradición son parte de los ingredientes que se servirán a la mesa a partir de este 7 de noviembre en Los Mochis Culinary Fest, que reúne a lo mejor de la gastronomía local, nacional e internacional en esta ciudad sinaloense.

Alejandra Osuna, directora de Promoción Turística de Sectur, destacó que este festival internacional nació hace tres años con la misión de posicionar a Los Mochis como un nuevo referente gastronómico en México. El eco que ha logrado Los Mochis con esta iniciativa es amplio y ahora se prepara para ir por más, aseguran sus organizadores, que invitan a los jaliscienses a descubrir los intensos sabores que ofrece este destino.

“El trabajo en conjunto es muy importante, no solo para difundir lo que ocurre en Mazatlán, sino en todo Sinaloa y este tipo de eventos nos generan turismo dentro del estado y bueno, los esperamos en el Mochis Culinary Fest el próximo 7 de noviembre en su tercera edición”, apuntó Alejandra Osuna.

Más que manjares

Desde su nacimiento, el festival apuesta por una experiencia sensorial completa: cocina de autor, ingredientes regionales, maridajes, música en vivo, arte y la calidez inigualable de la hospitalidad mochitense, que logra que cualquier visitante se sienta como en casa.

El chef Martín González, director de Los Mochis Culinary Fest, apunta que el festival se ha logrado consolidar como una cita imperdible para amantes de la cocina, chefs reconocidos y medios especializados.

“Invitamos a chefs de alrededor del mundo, de Italia, España, Estados Unidos y de varias partes del país, como Oaxaca, la Ciudad de México, Baja California y del Estado de Sinaloa, como Andrea Lizárraga, de Mazatlán y Luis Osuna, que, aunque es de Mazatlán, representa a la gastronomía de Culiacán, además de chefs locales de Los Mochis que vamos a estar cocinando con ingredientes de la región”, resaltó.

Equilibrio entre lo clásico y la innovación

El chef Martín González apunta a que más que un evento gastronómico, es un punto de encuentro entre la tradición culinaria y la innovación, en una fusión de experiencias y trayectorias que convierte al festival en un espacio único de colaboración e inspiración.

Entre los chefs confirmados se cuentan Chris Bianco, Alex Seidel, Javier Plascencia, Alex Ruiz, Irma Tarín, Alberto Collarte, entre otros destacados chefs.

“Tenemos un elenco de chefs muy prestigiado, alrededor del mundo, hay deleite para el paladar en comida, en bebida y para los oídos, con música, los esperamos en Los Mochis”, detalló.

Lo básico

Los Mochis Culinary Fest se llevará a cabo en la Huerta La Reserva. Para mayores informes pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 6681244697.

Desde Guadalajara puedes viajar vía aérea a Los Mochis con la aerolínea Volaris.

