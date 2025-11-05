Tener una mascota puede ser una de las experiencias más gratificantes, pero para quienes sufren alergias, también puede representar un desafío diario. Los estornudos, ojos llorosos o la irritación de la piel son solo algunos de los síntomas que pueden aparecer al convivir con perros o gatos. Sin embargo, con los cuidados adecuados, es posible disfrutar de su compañía sin poner en riesgo la salud.

Identifica el tipo de alergia

Lo primero es acudir a un especialista para determinar la causa exacta de la alergia. En muchos casos, las reacciones no se deben al pelo del animal, sino a una proteína presente en su saliva, piel o caspa. Saber qué provoca los síntomas ayudará a tomar medidas más precisas.

Mantén una limpieza constante

La higiene del hogar es clave. Se recomienda aspirar con frecuencia, utilizar filtros HEPA en aspiradoras y purificadores de aire, y limpiar las superficies con paños húmedos para evitar que el polvo y los alérgenos se acumulen. También es importante lavar la cama de la mascota, sus juguetes y mantas al menos una vez por semana.

Limita los espacios

Aunque cueste, lo mejor es establecer zonas libres de mascotas, especialmente el dormitorio. Mantenerlos fuera de la cama y evitar que se suban a sofás o sillones puede reducir considerablemente la exposición a los alérgenos.

Baña y cepilla con regularidad

Bañar a tu mascota cada una o dos semanas ayuda a disminuir la cantidad de alérgenos en su piel y pelo. Es recomendable utilizar productos hipoalergénicos y hacerlo en un espacio ventilado. Si es posible, otra persona debería encargarse del baño o cepillado para evitar el contacto directo.

Consulta tratamientos y opciones médicas

El alergólogo puede recomendar antihistamínicos, vacunas de inmunoterapia o aerosoles nasales que ayuden a controlar los síntomas. No se trata de eliminar la convivencia con el animal, sino de encontrar un equilibrio que permita mantener la salud y el bienestar de ambos.

Algunas razas de perros y gatos producen menos alérgenos que otras, aunque ninguna es completamente hipoalergénica. También puede considerarse tener mascotas como peces o reptiles, que no generan las mismas reacciones.

BB