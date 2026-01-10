Recicla tus medias para limpiar el suelo de tu hogar

Existen algunos trucos caseros para reciclar artículos y colaborar en la limpieza del hogar. En esta ocasión te compartimos uno de ellos:

Las medias, especialmente las de lycra o nailon, tienen propiedades únicas que las hacen ideales para la limpieza. Gracias a su electricidad estática, pueden atraer polvo, pelusas e incluso pelos de mascotas con facilidad. Esta capacidad para capturar partículas las convierte en una herramienta perfecta para mantener tu hogar limpio.

Aplicar el truco de la media para limpiar el suelo

Para utilizar este truco, solo necesitas una escoba o mopa y una media vieja. Sigue estos pasos sencillos:

Toma una media que ya no utilices y colócala en el cabezal de la escoba o mopa.

Asegúrate de que quede bien ajustada para evitar que se deslice mientras limpias.

Pasa la escoba o mopa por el suelo, enfocándote en esquinas y rincones donde se acumula más suciedad.

A medida que limpias, la media atrapará el polvo y las partículas, dejando el suelo impecable.

Este método no solo es eficiente, sino que también protege el suelo de posibles rayones, ya que las medias son suaves y delicadas.

Otras utilidades tienen las medias rotas

Además de limpiar el suelo, las medias rotas pueden ser útiles en otras tareas del hogar:

Quitar el polvo : Envuelve una media alrededor de tu mano y úsala para limpiar muebles o superficies difíciles.

: Envuelve una media alrededor de tu mano y úsala para limpiar muebles o superficies difíciles. Proteger cepillos : Coloca un trozo de media en el cepillo. Cuando se acumule suciedad, simplemente retira la media.

: Coloca un trozo de media en el cepillo. Cuando se acumule suciedad, simplemente retira la media. Limpiar sartenes : Frota las sartenes con una media arrugada para eliminar restos de comida sin rayarlas.

: Frota las sartenes con una media arrugada para eliminar restos de comida sin rayarlas. Pulir zapatos : Después de aplicar betún, usa una media para dar brillo a tus zapatos.

: Después de aplicar betún, usa una media para dar brillo a tus zapatos. Eliminar cera de velas : Calienta el recipiente al baño maría y limpia los restos de cera con una media.

