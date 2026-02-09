La fruta que controla los niveles de glucosa

Uno de los temas relacionados con la salud tiene que ver con el control de la glucosa en sangre porque, a pesar de ser la que nos proporciona energía, si sus niveles son elevados perjudica a nuestro organismo. La alimentación aparece en este punto como el principal condicionante para su control.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explican que la glucosa en sangre, o azúcar en sangre, es la principal fuente de energía del cuerpo que proviene de los alimentos que ingerimos. El cuerpo, señalan sus expertos, descompone la mayor parte de esos alimentos en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo y cuando el nivel de glucosa en sangre aumenta, le indica al páncreas que libere insulina. Los problemas de salud aparecen cuando el cuerpo no produce suficiente insulina.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, a la hora de nuestra alimentación y de cuidar de la salud debemos saber que algunas frutas contienen más azúcar que otras, pero eso no significa que no las podamos comer si tenemos problemas con la glucosa, como es el caso de quienes padecen de diabetes, remarca el Instituto Mayo Clinic.

Es por eso que en esta oportunidad destacaremos una fruta tropical que es una fuente rápida de energía y controla los niveles de glucosa en sangre. Se trata de los dátiles, originarios de Medio Oriente y el norte de África, que se destacan por su alto contenido de fibra e hidratos de carbono, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

La inclusión de los dátiles en nuestra alimentación ofrece una fuente rápida de energía ya que son ricos en azúcar natural. Además, por su contenido de fibra, se ralentiza la digestión y la absorción de azúcar en el organismo, algo sumamente positivo para la salud porque evita el incremento acelerado en los niveles de glucosa en sangre. Esa misma fibra, explican desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, ayuda a prevenir el estreñimiento.

De todos modos, se recomienda un consumo moderado de esta fruta, sobre todo en personas con resistencia a la insulina. La consulta con el especialista de la salud es fundamental antes de incluir a los dátiles en nuestra alimentación.

Con información del Universal

mf