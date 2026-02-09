¿Cómo pintar tus árboles con cal? Paso a paso para protegerlos de plagas y el calor

Pintar los troncos de los árboles con cal es una práctica tradicional en huertos y jardines que sigue vigente por sus múltiples beneficios. Además de ser un método económico y natural, ayuda a proteger los árboles de plagas, hongos y del exceso de calor, especialmente durante las temporadas más intensas de sol. A continuación, te explicamos cómo hacerlo correctamente y por qué es recomendable.La aplicación de cal en el tronco crea una capa protectora que actúa como barrera contra insectos rastreros, larvas y algunos hongos. Asimismo, el color blanco refleja la luz solar, evitando que la corteza se sobrecaliente y reduciendo el riesgo de grietas o quemaduras, sobre todo en árboles jóvenes o frutales.Antes de comenzar, es importante contar con los siguientes elementos:Paso a paso para pintar tus árboles con calGeneralmente, la aplicación de cal se realiza una o dos veces al año, preferentemente antes de las temporadas de mayor calor o cuando se detecta presencia de plagas.Este procedimiento es más efectivo en árboles frutales y ornamentales. No se recomienda aplicar en exceso ni cubrir ramas o hojas, ya que la cal está destinada únicamente al tronco.Pintar los árboles con cal es una medida sencilla que contribuye al cuidado y protección del arbolado, ayudando a mantenerlos sanos frente a condiciones climáticas adversas y a la presencia de insectos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB