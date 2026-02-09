¿Cómo pintar tus árboles con cal? Paso a paso para protegerlos de plagas y el calor

Pintar los troncos de los árboles con cal es una práctica tradicional en huertos y jardines que sigue vigente por sus múltiples beneficios. Además de ser un método económico y natural, ayuda a proteger los árboles de plagas, hongos y del exceso de calor, especialmente durante las temporadas más intensas de sol. A continuación, te explicamos cómo hacerlo correctamente y por qué es recomendable.

¿Para qué sirve pintar los árboles con cal?

La aplicación de cal en el tronco crea una capa protectora que actúa como barrera contra insectos rastreros, larvas y algunos hongos. Asimismo, el color blanco refleja la luz solar, evitando que la corteza se sobrecaliente y reduciendo el riesgo de grietas o quemaduras, sobre todo en árboles jóvenes o frutales.

Antes de comenzar, es importante contar con los siguientes elementos:

Cal hidratada

Agua

Una cubeta o recipiente amplio

Brocha o cepillo de cerdas gruesas

Guantes y protección para los ojos

Paso a paso para pintar tus árboles con cal

Limpia el tronco: Retira restos de tierra, musgo o corteza suelta del tronco, especialmente en la parte baja. Esto permite que la mezcla se adhiera mejor. Prepara la mezcla de cal: En una cubeta, disuelve la cal hidratada en agua hasta obtener una consistencia similar a la de una pintura líquida. La mezcla debe ser uniforme y sin grumos. Protege tus manos: Antes de aplicar la cal, colócate guantes, ya que este material puede ser irritante para la piel. Aplica la cal en el tronco: Con ayuda de una brocha o cepillo, pinta el tronco desde la base hasta aproximadamente un metro de altura. Asegúrate de cubrir bien toda la superficie. Deja secar: Permite que la cal se seque de forma natural. Al hacerlo, el tronco quedará con un tono blanco característico.

¿Cada cuánto se recomienda aplicar?

Generalmente, la aplicación de cal se realiza una o dos veces al año, preferentemente antes de las temporadas de mayor calor o cuando se detecta presencia de plagas.

Este procedimiento es más efectivo en árboles frutales y ornamentales. No se recomienda aplicar en exceso ni cubrir ramas o hojas, ya que la cal está destinada únicamente al tronco.

Pintar los árboles con cal es una medida sencilla que contribuye al cuidado y protección del arbolado, ayudando a mantenerlos sanos frente a condiciones climáticas adversas y a la presencia de insectos.

