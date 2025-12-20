La ciencia revela los 2 alimentos que disparan el riesgo de cáncer

Una buena nutrición es clave para desarrollar inmunidad, protegernos contra las enfermedades, infecciones y apoyar la recuperación, explican desde el Ministerio de Salud de Costa Rica. Al mismo tiempo, aclara que la función inmunológica, depende en gran parte a factores como la genética, el medio ambiente, el estilo de vida, los alimentos que consumismos y la interacción de estos factores.

Alimentos como las frutas, verduras, granos, productos lácteos y proteínas forman parte de lo que se denomina una alimentación saludable . Así lo remarca la Oficina para la Salud de la Mujer (Estados Unidos), que además explica que cuando una persona come priorizando su salud, es más probable que todas las personas en el hogar también lo hagan.

Entre los temas del ámbito de la salud que más preocupa y ocupa a la ciencia figura el cáncer, una enfermedad genética por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo , sintetiza el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos). Al respecto, hoy queremos poner el foco en algunos alimentos y su relación con esta enfermedad.

Los 2 alimentos que aumentan el riesgo de padecer cáncer

Teniendo en cuenta que los alimentos, entre otros hábitos, influyen en nuestra salud, al hablar del cáncer también algunos productos son relacionados con un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. La dietista oncóloga Nichole Andrews advierte sobre dos alimentos en particular y que son muy consumidos, principalmente durante el fin de semana.

Andrews afirma que en "la lista completa" de alimentos que aumentan el riesgo de padecer cáncer aparecen el alcohol y la carne ultraprocesada . Sobre el primero, el Instituto Nacional del Cáncer precisa que cuando el alcohol se descompone en nuestro cuerpo da lugar a la producción de especies reactivas de oxígeno (radicales libres) que en algunos casos pueden dañar el ADN, produciendo cambios genéticos que puede convertir a las células en cancerosas.

Sobre la carne ultraprocesada, la oncóloga indica que a estos alimentos se les añaden nitratos, se cocinan a altas temperaturas, mientras que en las carnes ahumadas hay presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos y las carnes rojas contienen hierro hemo, todos elementos considerados cancerígenos.

OA