La afección en la piel de las mujeres que se confunde con acné

La piel suele presentar manifestaciones que advierten de problemas, por ejemplo, cuando aparecen granitos, aunque no necesariamente se trata de acné o se relaciona con alergias. Por eso, es importante conocer más al respecto.

Dermatitis perioral

"La dermatitis perioral es una afección muy común que, sobre todo, se presenta casi exclusivamente en las mujeres . Y justamente, como su nombre lo dice, es la inflamación de la piel, afectando el área de los labios (en las comisuras, el labio inferior, mentón y, en algunas ocasiones, el labio superior)" , explica el doctor. Llibrán Rodríguez, dermatólogo y tricólogo certificado.

Dicho trastorno aparece de manera gradual: las pápulas comienzan a salir poco a poco, lo que hace que se confunda con brotes de acné. Al cabo de unos días, el cuadro evoluciona y no se desaparece con cualquier producto porque requiere un tratamiento especializado.

De acuerdo con el dermatólogo, quien dedica sus redes sociales a informar sobre la importancia del cuidado de la piel, "tiende a arder, tiende a dar un poquito de comezón, se tienden a ver rojos los comedones. Posteriormente, pueden llegar a aparecer algunas pápulas, es decir, lesiones de tipo pequeño".

Entonces, surge la pregunta ¿Por qué sale la dermatitis perioral? No hay una causa clara, de hecho, es un conjunto de factores hormonales, predisposición genética e incluso factores ambientales .

Al respecto, el doctor Llibrán Rodríguez detalla que "la medicina todavía no puede afirmar cuáles son las causas específicas; sin embargo, hay varios factores que están asociados. Una de las teorías es que, en la boca, como comemos por ahí, estamos en contacto con muchos químicos de los alimentos o de repente utilizamos algunos productos irritantes (como las pastas de dientes). Otra teoría es que pequeños parásitos del área de la saliva y, que son parte de nuestra flora bucal, empiezan a colonizar la piel e inflamarla".

Síntomas de la dermatitis perioral

Aunque a simple vista parezcan erupciones inofensivas, la dermatitis perioral tiene sus síntomas muy característicos:

Enrojecimiento alrededor de la boca que puede extenderse a la nariz y los ojos.

Pápulas o pústulas llenas de líquido.

Sensación de ardor.

Resequedad y descamación en las zonas afectadas.

Irritación en cualquier contacto con la piel.

Tras reconocer los síntomas, el siguiente paso es acudir a una cita para recibir una valoración médica.

"Las recomendaciones que damos cuando el paciente, por ejemplo, viene a la consulta es que suspenda todos los cosméticos que esté utilizando, primero para descartar que sea una reacción alérgica", detalla el dermatólogo.

Además, es importante mencionar que algunas mujeres asocian la aparición de las pústulas de la dermatitis perioral con la llegada de la menstruación . Por ello, es importante visitar a un experto para descartar factores y encontrar qué la provoca.

¿Hay cura para la dermatitis perioral?

La dermatitis perioral no se cura, pero es posible controlarla mediante un tratamiento indicado por el especialista , además de los autocuidados que podemos llevar en casa.

"En ocasiones solemos prescribir cremas que tengan medicamentos contra las bacterias (como antibióticos) o cremas que tengan medicamentos que vayan dirigidos a los parásitos y a reducir la inflamación", señala.

Algunos expertos ordenan el uso de corticoides, pero utilizarlos de manera inadecuada ocasiona una "resistencia" en la piel y disminuye la eficacia del tratamiento. En ese sentido, el doctor Llibrán Rodríguez aconseja acercarse a un profesional y adoptar los siguientes hábitos para combatir la dermatitis perioral.

5 cuidados básicos para la dermatitis perioral

Productos para pieles sensibles . Evitar los compuestos irritantes dentro de la rutina de skincare (como ácidos); en su lugar, realizar una limpieza con agua o jabones para pieles sensibles. Hidratantes ligeros . Descartar las cremas comedogénicas y oclusivas; sustituirlas por hidratantes a base de agua y en formato de gel. Duchas con agua fría . El agua caliente puede empeorar la irritación en la piel; es preferible lavarse la cara con agua fría y no frotarla con estropajos o esponjas. No utilizar pastas con flúor . Evitar las pastas floradas reduce el riesgo de sufrir irritación alrededor de la boca; una opción es cambiarlas por pastas con ingredientes orgánicos. Protección solar . La dermatitis perioral puede alterar la barrera de protección de la piel, lo que la vuelve más sensible a los rayos solares; aplicar protector previene daños mayores.

OA