Krispy Kreme celebra el Día de la Docena con 50% de descuento en donas

Krispy Kreme es una de las tiendas de donas más conocidas a nivel mundial, gracias a su sabor, autenticidad y conexión con sus clientes, lo que la ha posicionado como una excelente opción para quienes buscan consentirse con algo dulce.

A lo largo de los años, la empresa se ha destacado por ofrecer no solo productos de calidad, sino también promociones y ofertas que facilitan el acceso a sus postres.

Con esto en mente, la compañía lanzó este jueves 12 de febrero su famosa promoción mensual llamada Día de la Docena, con la que los clientes podrán obtener una docena de donas con 50% de descuento.

¿Qué es el Día de la Docena?

Esta iniciativa forma parte de una campaña que busca incentivar las compras y premiar a sus clientes más fieles, ofreciéndoles la oportunidad de disfrutar de donas sin gastar de más.

La promoción se hace válida todos los días 12 de cada mes, por lo que este jueves, durante todo el horario de atención, las sucursales de Krispy Kreme ofrecerán las docenas a mitad de precio.

¿Cómo funciona la promoción?

De acuerdo con el sitio oficial de Krispy Kreme, el descuento es aplicable únicamente este 12 de febrero y puede aprovecharse tanto en tiendas físicas como a través de apps de delivery, como Uber Eats o la propia aplicación de la empresa.

El 50% de descuento aplica únicamente a las docenas de donas glaseadas originales, así como a las de chocolate o mixtas . El resto de los productos, incluidas las donas especiales o las de San Valentín, mantendrán su precio regular.

Cabe destacar que esta oportunidad está sujeta a la disponibilidad de cada sucursal y no es acumulable con otros descuentos vigentes.

La promoción está disponible en las sucursales de todo el país, excepto en aquellas ubicadas dentro de tiendas Liverpool o tiendas de conveniencia como Oxxo.

El precio regular de una docena de estas donas es de 279 pesos, por lo que con este descuento los interesados podrán obtener 12 donas por solo 139 pesos.

El Día de la Docena de Krispy Kreme es una excelente oportunidad para disfrutar de sus famosas donas a mitad de precio, ya sea en tienda o por delivery. Quienes deseen aprovechar la promoción deben acudir este jueves 12 de febrero y asegurarse de que su sucursal cuente con disponibilidad, para no perderse esta oferta.

