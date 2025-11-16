Domingo, 16 de Noviembre 2025

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa de forma efectiva?

Eliminar las moscas del hogar puede ser una tarea complicada, mas no imposible

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

La presencia de estos insectos persiste sin importar si es temporada de calor o frío. UNSPLASH / A. SHETTY

Las moscas son uno de los insectos más molestos en el hogar, ya que su presencia persiste sin importar si es temporada de calor o frío. Su aparición no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un riesgo sanitario, pues estos insectos son portadores de bacterias y pueden contaminar los alimentos.

Por ello, a continuación te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín?

Este método no solo espanta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, gracias a los efectivos ingredientes que lo componen.

Ingredientes:

  • 1 limón
  • 15 a 20 clavos de olor
  • 1 ramita de romero o menta

Preparación:

  • Corta el limón en dos mitades e inserta los clavos de olor en la pulpa.
  • Coloca el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. 
  • Si deseas aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.

¿Por qué hay moscas en tu hogar o jardín?

Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición. Algunas de las razones más comunes son:

  • Restos de comida en la cocina
  • Basura sin tapar
  • Frutas muy maduras
  • Jardines con plantas aromáticas, pero sin mantenimiento
  • Mascotas y su plato de alimento

La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelan su presencia.

Otros trucos para mantener las moscas lejos

Además del método anterior, puedes reforzar la protección con los siguientes remedios:

  • Mantén los botes de basura siempre cerrados.
  • Lava los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.
  • Limpia superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.
  • Coloca plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas, patio y terraza.
  • Instala mosquiteros en ventanas o puertas.

