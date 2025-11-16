Estos son algunos hábitos que procuran las parejas felices

Crear un vínculo amoroso sano y duradero es una tarea difícil, pero no es imposible. Para lograrlo, expertos en salud mental recomiendan crear actividades entre la pareja que se vuelvan hábitos, mismos que los ayudarán a mantener la salud afectiva y emocional a largo plazo entre los involucrados.

La gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió en un artículo que es indispensable cuestionar y comprender cuáles son las ideas y creencias que tenemos acerca de lo que es el amor. Este cuestionamiento personal sería un primer paso ideal para comenzar a trabajar en el mejoramiento de la relación, la intimidad y la dinámica de la pareja.

Para crear nuevos y saludables hábitos, la comunicación jugará un papel muy importante, pues a través del diálogo activo se podrán poner sobre la mesa las incomodidades, las creencias, las expectativas y los planes a futuro.

A continuación, te compartimos algunos de los hábitos que podrían ser beneficiosos para ti y tu pareja en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el vínculo afectivo .

Relájense juntos

Uno de los principales hábitos que se recomienda implementar a las parejas es hacerse compañía en los tiempos de descanso y relajación, ya sea viendo televisión, navegando en internet, leyendo un libro, tomando café juntos, entre otras actividades de ocio.

Al principio puede ser incómodo acompañarse, según señalan expertos, pero el simple hecho de estar juntos se convierte en la prioridad durante estos momentos del día.

Realicen halagos uno al otro

Hacerle cumplidos a la pareja acerca de su ropa, de su desempeño en el trabajo o de algún logro, es una sencilla pero relevante acción dentro de una dinámica de pareja. Los halagos son importantes porque reflejan la atención que ponemos a los detalles pequeños que envuelven a nuestro compañero o compañera de vida.

Manténganse en contacto

Envíense mensajes y procuren llamarse en determinados momentos del día. Se pueden compartir fotografías, memes, videos, reels, canciones y demás contenido durante la jornada con el fin de saber el uno del otro y procurarse.

Recibir algo que nos guste y nos dé alegría es reflejo de que la persona que amamos nos pone atención a lo que le expresamos y le compartimos.

Rían juntos

Otro de los hábitos destacados para mantener una relación estable y duradera es reírse juntos con frecuencia. Las parejas que bromean y juegan " bajan sus barreras " y estrechan la confianza entre ellas, afianzando así el amor y también la alegría entre las partes.

Mantener el buen humor en la pareja es una pequeña pero significativa acción que se puede trabajar todos los días: pueden ayudándose mirando una comedia u organizando tardes de juegos de mesa, ya sea en compañía de amistades o solo entre la pareja.

Se dicen "Te amo"

Decirle estas dos sencillas palabras con frecuencia, puede fortalecer la relación en la pareja. La experta en relaciones, Bonnie Winston, señala que "decirlo con un beso es todavía más especial”. Además, se puede decir "te amo" de muchas maneras, entre ellas destacan:

“Me impresionas”

“Me fascinas”

“Te adoro”

“Eres todo para mí"

Esperamos que puedas implementar estas recomendaciones con tu pareja y logren afianzar su relación con estos nuevos hábitos.

