La presencia de los llamados “alacranes con alas” ha sido reportada en diversas zonas de México, especialmente durante los meses más cálidos del año. Su aparición suele despertar curiosidad y temor entre la población, por lo que es importante conocer qué son realmente y si representan algún riesgo.

Durante la temporada de calor, principalmente entre mayo y septiembre, es común que ciertos insectos poco conocidos aparezcan en jardines, zonas boscosas o incluso dentro de los hogares. Uno de ellos es la panorpa, también conocida como mosca escorpión, un insecto cuyo aspecto puede generar alarma al parecer una mezcla entre mosca y alacrán. No obstante, pese a su apariencia, es completamente inofensivo para las personas.

¿Son peligrosos los “alacranes con alas”?

En México existen verdaderas especies de alacranes del género Centruroides, comunes en estados como Durango, Sonora y Chihuahua. Estos arácnidos carecen de alas y su picadura puede ser peligrosa dependiendo de la especie.

Por el contrario, la mosca escorpión solo imita el aspecto de un alacrán debido a la forma curva de su cola, pero no posee veneno ni aguijón. En los machos, esta estructura corresponde a una parte de su sistema reproductivo y no tiene función defensiva.

De acuerdo con la Revista Mexicana de Biodiversidad, los genitales que forman esa “cola” no implican ningún riesgo para la salud humana.

Estos insectos pertenecen a la familia Panorpidae, distribuida por distintas regiones del mundo, principalmente en climas templados y subtropicales. En México, su presencia aumenta durante los meses más calurosos, cuando pueden encontrarse en zonas húmedas, montañosas o incluso dentro de algunas viviendas.

Importancia ecológica del alacrán con alas

Pese a su aspecto poco agradable, la mosca escorpión cumple un papel relevante en el equilibrio del ecosistema.

Las especies que habitan el centro y sur del país suelen encontrarse a altitudes superiores a los mil 200 metros, en cadenas montañosas como el Eje Volcánico Transversal, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur.

Su dieta se basa en restos de artrópodos de cuerpo blando, contribuyendo al reciclaje de materia orgánica. Además, puede alimentarse de polen, néctar, frutas en descomposición y otros elementos vegetales, lo que la convierte en una polinizadora secundaria dentro de su entorno natural.

Qué hacer si encuentras uno en casa

Aunque su aspecto pueda resultar alarmante, no es necesario matarlo ni usar insecticidas. Su presencia en interiores suele ser temporal y ocasional, y no representa ningún peligro.

Si te topas con una de estas moscas escorpión, lo recomendable es:

No aplastarla ni aplicar productos químicos.

Capturarla con cuidado utilizando un vaso o recipiente y liberarla en un jardín o espacio verde.

Evitar el contacto directo, como medida general ante cualquier insecto desconocido.

