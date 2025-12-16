¿Cómo desparasitar a un perro en casa y cuándo hacerlo?

Queremos mucho a nuestros perros, por lo tanto no debemos descuidar su salud, es importante tratarlo cuando tienen parásitos , ya que si esto no se maneja tempranamente pueden derivar a enfermedades más delicadas. Afortunadamente es muy sencillo saber cuando tienen esto no, sólo hay que estar muy alerta a los siguientes síntomas.

¿Cómo saber si un perro tiene parásitos?

Los síntomas de parásitos se dividen en dos categorías; los de parásitos externos (pulgas, garrapatas, ácaros) y los internos (lombrices, giardia, etc).

Síntomas de parásitos externos

Se identifican de la siguiente manera si tu perro:

Tiene mucha picazón , se rasca o lame más de lo normal, y/o se muerde en exceso.

, se rasca o lame más de lo normal, y/o se muerde en exceso. Tiene la piel irritada, heridas por el rascado, presencia visible de pulgas (pequeños insectos negros), garrapatas (pequeños bultos) o ácaros (que son un poco difíciles de ver, pero es otra posibilidad).

Si la infestación es grave, nuestra mascota podría estar más cansada de lo normal, puesto que la pérdida de sangre le provocaría anemia. En esta situación, lo más aconsejable es acudir al veterinario inmediatamente.

Síntomas de parásitos internos

Estos son son más difíciles de detectar en comparación de los externos, pero estos pueden detectarse mediante las heces del perro.

Presentan problemas digestivos como diarrea (a veces con moco o sangre), vómitos, gases, abdomen hinchado , heces grasosas o que flotan, apetito voraz o falta de apetito.

(a veces con moco o sangre), , heces grasosas o que flotan, apetito voraz o falta de apetito. Síntomas más generales como pérdida de peso a pesar de comer bien, pelaje seco y sin brillo, malestar general, tos (si afectan el sistema respiratorio), apatía o debilidad.

(si afectan el sistema respiratorio), apatía o debilidad. Si tienen irritación anal, contra el suelo (signo de tenias) o se lamen mucho la zona.

Si tiene anemia.

Estos síntomas también están presentes en otras enfermedades, así que lo más recomendable es llevarlo con un veterinario, y este de un veredicto más exacto.

CANVA

¿Cómo desparasitar a un perro en casa?

Existen varias formas de desparasitar, dependiendo de la situación y de la gravedad del caso.

Pipeta: una pequeña ampolla (pipeta) que contiene una solución muy efectiva, sobre todo para la prevención. Se aplica a lo largo del cuello y espalda del perro.

Pastilla de desparasitación externa: se administra por vía oral y permite eliminar pulgas y garrapatas.

Sprays: una solución cómoda y efectiva y una opción muy segura, sobre todo para los cachorros. Se rocía en todo el cuerpo del perro, y en tan solo 24 horas, los parásitos empiezan a desaparecer.

Collar antiparasitario: ayuda en la prevención y en la eliminación de parásitos, pues el collar desprende una sustancia química que repele y mata a los bichos.

Champú antiparasitario: ideales para eliminar los parásitos del pelaje de forma rápida. Se aplica de la misma forma que cualquier otro champú. Muy útil para la prevención, eliminación, y se puede combinar junto con otras soluciones.

Esas son algunas formas de desparasitar a un perro desde casa con artículos fáciles de conseguir, sin embargo, recuerda siempre consultar antes con un veterinario, ya que este puede recetar y administrar también jarabes, pastillas e incluso inyecciones y dar un tratamiento específico.

¿Cuándo deben desparasitarse los perros?

Se deben desparasitar siguiendo un calendario: los cachorros desde las 2-3 semanas de vida cada 15 días hasta los 3 meses, luego mensualmente hasta los 6 meses. Los los adultos generalmente cada 3 meses, coincidiendo con los cambios de estación, aunque la frecuencia puede variar según su estilo de vida y el riesgo de exposición, por lo que siempre es mejor consultar al veterinario para un plan específico, especialmente si notas síntomas como rascado excesivo o cambios en las heces.

