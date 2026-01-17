No está pensado para Europa, pero sí para Asia y algunos países de América y México bien podría ser uno de ellos, aunque no está confirmado. Se trata de un crossover (o SUV) de 4.92 metros de largo y solo dos filas de asientos, que se llama Filante.

El nuevo vehículo usa la plataforma CMA, compartida con la Volvo XC40 y otros productos de Geely. Será híbrido, tendrá 1.64 metros de altura, 1,89 de ancho y 2.82 metros de distancia entre ejes.

En las fotos difundidas se ve un interior moderno y refinado, en el que dominan tres pantallas de 12.3 pulgadas en diagonal, una de ellas para el copiloto. Muchos de los sistemas serán controlados de manera digital a través de los controles en esas pantallas, pero el aire acondicionado, probablemente ya en función de la orientación de la EuroNCAP —aunque no se vaya, en principio, venderse en el Viejo Continente— se controla con botones. Gracias.

El Filante, que toma su nombre de un prototipo de 1956 que rompió récords de velocidad en las salinas de Bonneville, tendrá tres motores. Uno será de gasolina, con 1.5 litros, turbo, con 150 HP y los otros serán eléctricos. Llegará a una potencia total de 250 HP y no será necesario conectarlo a un enchufe, ya que se trata de un Full Hybrid, es decir, un HEV, no un PHEV. Uno de los motores ayuda a mandar la potencia a las ruedas y el otro servirá como generador para la batería de 1.64 Kwh.

El diseño, como se puede ver, apela al tan de moda tema de las SUV coupé, con formas aerodinámicas y medallón muy inclinado, que baja la visibilidad del piloto hacia atrás —lo que se puede mejorar con una cámara— pero gusta mucho estéticamente y esto, vende.

El nombre Filante también recuerda las estrellas fugaces, el firmamento y los viajes que la marca francesa espera que muchos se animen a hacer en él. Demasiado largo para Europa, el auto parece perfecto para Corea del Sur, donde repetimos que será hecho y “países del golfo” como mencionaron en la presentación. En otras palabras, México seguramente debe estar en los planes. Para la marca, esperemos que sea una verdadera estrella que la ayude con las ventas, pero no tan fugaz.