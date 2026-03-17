El intestino es mucho más que un órgano encargado de la digestión. Su funcionamiento influye directamente en el sistema inmunológico, el equilibrio hormonal y hasta en el estado de ánimo. Por eso, cuando algo no marcha bien, el cuerpo suele manifestarlo a través de distintas señales que, en muchos casos, se minimizan o se consideran parte de la rutina.

Uno de los indicios más comunes es la presencia constante de molestias digestivas. La inflamación abdominal, los gases frecuentes, la diarrea o el estreñimiento pueden parecer problemas menores, pero cuando se vuelven recurrentes podrían estar relacionados con trastornos como el Síndrome del Intestino Irritable. A esto se suma el dolor abdominal persistente, que no debe ignorarse si aparece de forma continua o sin una causa clara.

Otra señal importante es la dificultad para tolerar ciertos alimentos. Algunas personas notan que después de consumir lácteos u otros productos experimentan malestar, lo que podría estar vinculado con condiciones como la Intolerancia a la lactosa. Este tipo de reacciones indica que el sistema digestivo no está procesando adecuadamente ciertos componentes.

Los cambios inexplicables de peso también pueden estar relacionados con el intestino, ya que este es responsable de absorber los nutrientes que el cuerpo necesita. Cuando hay un desequilibrio, el organismo puede reaccionar perdiendo o ganando peso sin razón aparente. A esto se puede sumar una sensación constante de cansancio, provocada por una mala absorción de vitaminas y minerales esenciales.

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Además, existe una relación directa entre el intestino y el cerebro. Alteraciones en la microbiota intestinal pueden influir en la producción de neurotransmisores, lo que se traduce en cambios en el estado de ánimo, como ansiedad o irritabilidad. Incluso la piel puede verse afectada, ya que algunos problemas cutáneos están relacionados con procesos inflamatorios que se originan en el sistema digestivo.

Identificar estas señales a tiempo es fundamental. Aunque no siempre indican una enfermedad grave, sí pueden ser un aviso de que algo necesita atención. En caso de que los síntomas sean persistentes o se intensifiquen, lo más recomendable es acudir con un especialista para obtener un diagnóstico adecuado.

Cuidar la salud intestinal implica adoptar hábitos que favorezcan el equilibrio del organismo, como mantener una alimentación balanceada, una buena hidratación y controlar el estrés.

Con información de Mayo Clinic. (2023). Irritable bowel syndrome

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