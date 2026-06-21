Abrir el refrigerador descalzo parece una acción cotidiana e inofensiva, pero en determinadas circunstancias podría convertirse en un riesgo eléctrico. Aunque es un escenario poco común, conocer cuándo puede ocurrir podría ayudarte a prevenir un accidente grave en casa.

¿Por qué existe el riesgo al abrir el refrigerador descalzo?

Durante años ha circulado la advertencia de que abrir el refrigerador o nevera mientras se está descalzo puede provocar una descarga eléctrica e incluso causar la muerte. Aunque para muchas personas se trata de un simple mito, la realidad es que existe una explicación técnica detrás de esta recomendación.

El riesgo no está relacionado con el hecho de estar descalzo por sí mismo, sino con la posibilidad de que el electrodoméstico presente una falla eléctrica.

Cuando un refrigerador funciona correctamente, su estructura metálica no representa ningún peligro para el usuario. Sin embargo, si existe un desperfecto interno, un cable dañado o una fuga de corriente, la carcasa metálica podría energizarse.

En ese escenario, una persona descalza tendría mayores probabilidades de convertirse en un conductor de la electricidad, especialmente si el piso está húmedo.

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¿Cómo puede producirse una descarga eléctrica?

La electricidad siempre busca el camino de menor resistencia para llegar a tierra. Si una persona toca un refrigerador con una fuga eléctrica mientras está descalza sobre un piso mojado o con alta humedad, su cuerpo puede formar parte del circuito eléctrico.

La intensidad de la descarga dependerá de diversos factores, entre ellos:

El estado del electrodoméstico.

La cantidad de corriente que presenta la falla.

La humedad del ambiente.

El tipo de piso.

El tiempo que dure el contacto.

En casos severos, una descarga eléctrica puede provocar lesiones importantes e incluso afectar el funcionamiento del corazón. Sin embargo, esto únicamente ocurre cuando existe una falla eléctrica previa en el aparato.

El verdadero problema no es estar descalzo

Especialistas en seguridad eléctrica coinciden en que abrir el refrigerador sin zapatos no representa un peligro si el equipo se encuentra en buenas condiciones. El verdadero riesgo aparece cuando un electrodoméstico presenta desperfectos y no cuenta con un adecuado mantenimiento o con una correcta instalación eléctrica.

Por ello, es importante revisar periódicamente el estado de los cables, enchufes y conexiones, especialmente en aparatos que permanecen conectados las 24 horas del día, como ocurre con los refrigeradores.

También es recomendable verificar que la instalación eléctrica del hogar cuente con un sistema de puesta a tierra, diseñado precisamente para reducir el riesgo de descargas.

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¿Qué hacer para reducir el riesgo?

Existen medidas sencillas que ayudan a prevenir accidentes relacionados con la electricidad en casa.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas.

No utilizar electrodomésticos que presenten cables dañados.

Revisar periódicamente el estado del refrigerador.

Mantener secos los pisos cercanos a los aparatos eléctricos.

Solicitar la revisión de un electricista si se perciben descargas, chispas o corrientes al tocar un electrodoméstico.

Verificar que la instalación cuente con conexión a tierra y dispositivos de protección.

¿Es posible morir por abrir el refrigerador descalzo?

La respuesta es que no por el simple hecho de estar descalzo, sino únicamente si coinciden varias condiciones de riesgo. Para que ocurra un accidente grave tendría que existir una falla eléctrica en el refrigerador, una fuga de corriente y un camino adecuado para que la electricidad atraviese el cuerpo de la persona.

Es decir, el peligro no radica en abrir la puerta del refrigerador, sino en utilizar un aparato defectuoso sin detectar el problema a tiempo.

Aunque la idea de morir por abrir el refrigerador descalzo suele presentarse como una creencia popular, la advertencia tiene un fundamento relacionado con la seguridad eléctrica. Mantener los electrodomésticos en buen estado, revisar la instalación eléctrica del hogar y actuar de inmediato ante cualquier señal de una posible fuga de corriente son medidas que reducen significativamente el riesgo de accidentes.

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