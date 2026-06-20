¿Cómo evitar la humedad y el mal olor en tu refri? 5 trucos que SÍ funcionan

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes en casa, pues permite conservar los alimentos en buen estado por más tiempo. Sin embargo, cuando no recibe el mantenimiento adecuado, puede convertirse en un foco de malos olores, exceso de humedad e incluso contaminación cruzada entre los productos almacenados.La acumulación de restos de comida, envases mal cerrados o derrames que pasan desapercibidos son algunas de las principales causas de estos problemas. Además de resultar desagradables, los olores persistentes y la humedad excesiva pueden afectar la frescura de los alimentos y favorecer la proliferación de microorganismos.Por ello, aquí te compartimos cinco sencillos trucos para mantener tu refri fresco y evitar los malos olores o la humedad.Lo primordial es revisar qué hay dentro de tu refrigerador, pues alimentos caducados, echados a perder o derrames en los estantes y las paredes pueden estar generando el olor, en caso de ser necesario, limpia y retira todo lo que pueda ser la fuente del hedor. Una vez que esté limpio tu electrodoméstico, alguno de estos trucos puede ayudarte a preservarlo de esta manera: JM